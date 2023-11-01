شكرا لقرائتكم خبر عن دار الافتاء: تدريب وتأهيل القائمين على رعاية الأيتام من الصدقة الجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت دار الافتاء إن الصدقة الجارية تشمل كل عمل نافع يجرى نفعه إلى غير فاعله، ويستمر نفعه زمنًا، وتعليم العلم من وجوه الصدقة الجارية، ومن ذلك تدريب القائمين على رعاية الأيتام والأطفال ونحوهم؛ حيث إنَّه: قد تواردت النصوص على أن العلم النافع هو مما يتناقل أثره، ويدوم أجره، والتدريب وتأهيل وتعليم القائمين على الشباب والأطفال في دور الأيتام هو من العلم النافع، لما فيه من تناقل النفع عنهم إلى الأيتام؛ مما يكون له الأثر الدائم في حياتهم، ثم في حياة مَن يخالطونهم.

كما أنَّ العلم في ذلك ليس مقتصرًا على العلوم الشرعية، بل يشمل كل علم نافع يجري نفعه لغيره، ومن ذلك تدريب العاملين وتأهيلهم لأعمالهم.

كما أن الصدقة باب واسع من أبواب العبادات، لم يحدد الله لها مصارف مخصصة كالزكاة، فيجوز صرفها في كل سبل الخير الممكنة.