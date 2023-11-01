شكرا لقرائتكم خبر عن 84% من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة التعدى على الرقعة الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة التعدى على الرقعة الزراعية، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة التعدى على الرقعة الزراعية. وأيد 84% من القراء مطالب تغليظ عقوبة التعدى على الرقعة الزراعية ، بينما عارض 16% من القراء مطالب تغليظ عقوبة التعدى على الرقعة الزراعية

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