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84% من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة التعدى على الرقعة الزراعية

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة التعدى على الرقعة الزراعية، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة التعدى على الرقعة الزراعية.

 

وأيد 84% من القراء مطالب تغليظ عقوبة التعدى على الرقعة الزراعية ، بينما عارض 16% من القراء مطالب تغليظ عقوبة التعدى على الرقعة الزراعية

 

 

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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