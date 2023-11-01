شكرا لقرائتكم خبر عن كولومبيا تستدعى سفيرها لدى إسرائيل بسبب حربها فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو استدعاء سفير بلاده لدى إسرائيل بسبب حربها في غزة.

وبحسب موقع سكاى نيوز، قال بيترو "قررت استدعاء سفيرنا لدى إسرائيل. إذا لم توقف إسرائيل المذبحة التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني فلن نتمكن من البقاء هناك".

وفي السابع عشر من أكتوبر، طلب وزير الخارجية الكولومبي ألفارو ليفا من السفير الإسرائيلي في بوغوتا "الاعتذار والمغادرة"، بعد رد الدبلوماسية الإسرائيلية على تصريحات للرئيس بيترو تناول فيها أحداث غزة.

ووصف ليفا على حسابه على منصة "إكس" تصريحات السفير غالي داغان ردا على بيترو بأنها "وقاحة مجنونة"

وفي سياق متصل، استدعت حكومة تشيلي سفيرها لدى إسرائيل للتشاور بعد ما وصفتها بأنه ترتكب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي جراء هجماتها على قطاع غزة.