شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نوفمبر انطلاق الأسبوع التوظيفى لمركز التوظيف بجامعة عين شمس والان مع تفاصيل الخبر
ويشارك في الحدث الذي يستمر على مدار أيام 4 و5 و6 نوفمبر، عدداً كبيراً من الشركات والمؤسسات، بهدف دعم التواصل بين طلاب وخريجي جامعة عين شمس ( في العاميين الأخريين ) مع الشركات المحلية والعالمية، إلى جانب تقديم مجموعة من التدريبات لهم على أيدى خبراء من الشركات والمؤسسات المشاركة.
يقام "Career Week 2023 " علي مدار 3 أيام بمقر المركز بالمدينة الجامعية طلبة بالعباسية من الساعة الثانية ظهرا وحتى الثامنة مساء، وقد تم تخصيص اليوم الأول، الموافق السبت 4 نوفمبر لطلاب وخريجى كليات الهندسة، الحاسبات و المعلومات معلومات، واليوم الثانى لكلية التجارة واليوم الثالث والأخير لطلاب وخريجى كليات الألسن، الآداب، الحقوق، التربية.
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