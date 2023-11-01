لتجنب غرامات الممارسة.. ما خطوات تركيب عداد كهرباء بشكل قانوني؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

يتساءل العديد من المواطنين، عن كيفية التقدم بطلب لتركيب وتوصيل عداد كهرباء قانوني للوحدة السكنية.

وينشر الخليج 365 خطوات وإجراءات والمستندات المطلوبة للتقديم على عداد كهرباء قانوني، وفق المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، والتي جاءت كالتالي:

- يقوم المواطن بالدخول على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

- اختيار خدمة طلب تركيب عداد قانوني.

-إدخال البيانات المطلوبة والتأكد من صحة البيانات الخاصة بالمواطن.

- يتم إرفاق المستندات المطلوبة لتركيب عداد قانوني.

- يتم إرسال الطلب الخاص بتركيب عداد كهرباء قانوني.

أما فيما يخص المستندات المطلوبة لتركيب عداد كهرباء قانوني، فتشمل:

-بطاقة الرقم القومي.

-سند الحيازة أو الملكية.

-موافقة الحي أو الجهة الإدارية المختصة أو مقايسة العقار.

- في حالة نشاط تجاري يتم إضافة البطاقة الضريبية أو السجل التجاري أو إقرار كتابي من العميل بأنه جاري في استخراج التراخيص.

* متابعة طلب استخراج عداد كهرباء قانوني

-إرسال إشعارات بموقف الطلب من خلال الموقع الإلكتروني نفسه أو الإيميل الإلكتروني أو من خلال رسائل Sms على رقم الهاتف المذكور بالطلب.

وفيما يتعلق بالمدة الزمنية لتنفيذ مقايسة توصيل عداد الكهرباء القانوني.

- بعد الحصول على التصاريح اللازمة خلال 7 أيام عمل من تاريخ سداد المقايسة في حال وجود تيار بالعقار وعدم وجود معوقات.

-في حالة التوصيل للعقار لأول مرة على الجهد المنخفض يتم تقديم الطلب، ثم يتم عمل المعاينة وإعداد المقايسة وإدراجها للسداد خلال 7 أيام من تاريخ تقديم الطلب، وتنفيذ المقايسة وتركيب العداد خلال 8 أيام بعد سداد المقايسة واستخراج تصاريح الحفر، ليكون إجمالي الفترة 16 يومًا.