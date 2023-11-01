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وزارة الصحة تشدد على أهمية لقاح الأنفلوانزا وتؤكد: لا يسبب المرض

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القاهرة - سامية سيد - قالت  وزارة الصحة والسكان إنه غير صحيح تسبب لقاح الأنفلونزا في الإصابة بالمرض، مؤكدة أهمية الحصول على التطعيم .

 

وأضافت أن لقاح الإنفلونزا آمن ولا يمكن أن يصيب بالمرض وتابعت وزارة الصحة : اذا شعر الشخص الذى تم تطعيمة بألم أو حمى بسيطة فذالك رد فعل طبيعى لاجهاز المناعى على اللقاح ولا يستمر إلا يومين بحد أقصى .

 

وبحسب وزارة الصحة والسكان فان الفئات الأكثر حاجة للقاح الأنفلونزا تشمل: 

 

1- الأطفال من عمر 6 شهور وحتى 5 سنوات 

 

2- كبار السن 

 

3- المصابين بأمراض مزمنه كمرضى السكر والقلب والجهاز التنفسى ومرضى الربو والحساسية 

 

4- أصحاب المناعة الضعيفة بسبب مرض معين أو تلقى أدوية مثبطة لجهاز المناعة 

 

5- العاملين بالمجال الطبى

 

6- السيدات الحوامل أثناء فترة الحمل وبعد الولادة بأسبوعين.

 

 


 

 

 

 

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