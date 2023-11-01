شكرا لقرائتكم خبر عن إكسترا نيوز ترصد دخول شاحنات المساعدات من مصر إلى غزة عبر معبر رفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت قناة اكسترا نيوز دخول شاحنات المساعدات من مصر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

كانت قناة "القاهرة الإخبارية"، رصدت على الهواء مباشرة مرور سيارات إسعاف من مصر لغزة لنقل عدد من الجرحي الفلسطينيين، وذلك عبر معبر رفح البري.

وكان وائل أبو محسن مدير الإعلام بمعبر رفح من الجانب الفلسطيني، قال أن مصر سوف تستقبل اليوم الأربعاء نحو 81 من الحالات الحرجة من الجرحى والمصابين جراء القصف الإسرائيلي، لاستكمال تلقي علاجهم في المستشفيات المصرية.