شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل تخصص أتوبيسات لنقل زوار معرض النقل من المحافظات للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة النقل أنه تم التنسيق من خلال جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي لتوفير وسائل نقل جماعي لنقل رواد معرض ومؤتمر النقل الذكي للشرق الاوسط وافريقيا TransMEA2023 من عدد من الميادين الرئيسية بالقاهرة طوال فترة المعرض ومنها:

- توفير مسارات ربط بين ميدان العباسية وأرض مصر للمعارض.

- ربط محور المشير ببوابات المعرض بخدمه الاتوبيس الترددي .

كما تم التنسيق من خلال الشركة القابضة للنقل البحري والبري احدى شركات وزارة النقل وشركات نقل الركاب التابعة لها ( ايجي باص – غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة – شرق الدلتا للنقل والسياحة ) ويتم:

- توفير اتوبيسات لنقل زائري المعرض يومياً من الساعة 8 صباحا والعودة بهم الساعة 5 عصرا.

الاتوبيسات تنطلق من ( الفيوم – بني سويف – الاسكندرية – المحلة – شبين الكوم – الاسماعيلية – السويس – المنصورة، الزقازيق وفاقوس.

وينطلق معرض ومؤتمر النقل الذكى للشرق الاوسط وافريقيا TransMEA2023 فى 5 نوفمبر المقادم ويستمر حتى 8 نوفمبر ، بقاعة المنارة للمؤتمرات الدولية، بحضور الرئيس السيسى رئيس الجمهورية، ووزير النقل وعدد من الوزراء وقيادات وزارة النقل والشركات العاملة فى قطاع النقل.