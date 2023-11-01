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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل تخصص أتوبيسات لنقل زوار معرض النقل من المحافظات للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر
- توفير مسارات ربط بين ميدان العباسية وأرض مصر للمعارض.
- ربط محور المشير ببوابات المعرض بخدمه الاتوبيس الترددي .
كما تم التنسيق من خلال الشركة القابضة للنقل البحري والبري احدى شركات وزارة النقل وشركات نقل الركاب التابعة لها ( ايجي باص – غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة – شرق الدلتا للنقل والسياحة ) ويتم:
- توفير اتوبيسات لنقل زائري المعرض يومياً من الساعة 8 صباحا والعودة بهم الساعة 5 عصرا.
الاتوبيسات تنطلق من ( الفيوم – بني سويف – الاسكندرية – المحلة – شبين الكوم – الاسماعيلية – السويس – المنصورة، الزقازيق وفاقوس.
وينطلق معرض ومؤتمر النقل الذكى للشرق الاوسط وافريقيا TransMEA2023 فى 5 نوفمبر المقادم ويستمر حتى 8 نوفمبر ، بقاعة المنارة للمؤتمرات الدولية، بحضور الرئيس السيسى رئيس الجمهورية، ووزير النقل وعدد من الوزراء وقيادات وزارة النقل والشركات العاملة فى قطاع النقل.
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