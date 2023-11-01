شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفيات شمال سيناء تستعد لاستقبال الجرحى الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعدت مستشفيات شمال سيناء لاستقبال الجرحي الفلسطينيين، ورفعت مبكرا من صباح اليوم حالة الاستعداد والجاهزية بمستشفيات العريش والشيخ زويد.

وأعلنت صحة شمال سيناء رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية وغرف الطوارئ بديوان عام المديرية، بجانب مرفق اسعاف شمال سيناء، مشيرة إلي توافر الطواقم الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية وتوافر كافة أدوية ومستلزمات الطوارئ، بجانب دعم مستشفيي العريش العام وبئر العبد التخصصي بأطباء الجامعات المصرية. وأكدت المديرية، توافر أرصدة الأكسجين وأكياس الدم، بجانب التنسيق مع مرفق الإسعاف، وتفعيل غرفة العمليات بديوان عام المديرية مع التنسيق مع غرفة عمليات المحافظة. وأعلن مرفق اسعاف شمال سيناء عن جاهزيته لاستقبال الجرحى الفلسطينيين وتم دفع المرفق بعدد 10 سيارات إسعاف مجهزة الي معبر رفح البري، لنقل الجرحي الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات المصرية، بخلاف جاهزية عدد أخر من سيارات الإسعاف في مدينة العريش.

واعلن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء انه تم وقف الإجازات والراحات الخاصة بالأطباء وأعضاء هيئة التمريض والعاملين في القطاع الطبي والصحي والاسعاف والأجهزة الحيوية بالمحافظة، فضلا عن رفع درجة الاستعداد في قطاعات الصحة والاسعاف ومياه الشرب والطب البيطري وغيرها من القطاعات الحيوية ، وتزويد السيارات الخاصة بهذه الجهات بالوقود اللازم.

أشار المحافظ إلي ان مستشفيات المحافظة طاقتها 300 سرير بالاضافة الي اسرة الحالات الحرجة والعناية المركزة وتخصيص 3 أماكن لاقامة المرافقين للجرحي في الشيخ زويد والعريش وتقديم كافة الخدمات لهم طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وقال انه يجري انشاء مستشفي ميداني في مدينة الشيخ زويد، واخر في مدينة بئر العبد بهدف زيادة عدد الأسرة في المحافظة لاستقبال الجرحي الفلسطينيين ورفع طاقة المحافظة الي 400 سرير لافتا أن المستشفي الميداني بالشيخ زويد ستكون جاهزة حيث ستقوم المستشفيات الميدانية بالمعاونة في تطبيب جراح الفلسطينيين.

وقال صالح ابو هولي رئيس مركز ومدينه الشيخ زويد ان المستشفى الميداني يقع خلف مستشفى الشيخ زويد يحتوي على 12 كرفان واربع خيم واسعه بطول 15 متر سعه الواحده منها 20 سرير اضاف ابو هولي ان المستشفى يضم منطقه خدمات وعشر حمامات للرجال والسيدات ومحطه تحليه مياه وخزان مياه بجانب تغذيته بثلاث محولات كهرباء .

وأشارت أماني رسلان، وكيل وزارة التموين بشمال سيناء، الي توفير احتياجات المرافقين للجرحى الفلسطينيين أثناء تلقيهم العلاج في المستشفى الميداني بالشيخ زويد من الخبز والمواد الغذائية والسلع الأساسية.

وبدوره وفر مكتب خدمة المواطنين والعلاقات الإنسانية في مستشفي العريش العام، خدمة تطوع المواطنين بتسجيل أسمائهم في كشوف التبرع بالدم لجميع فصائل الدم.

وأكد المكتب في بيان، أن ذلك يأتي استعدادًا لاستقبال المصابين الفلسطينيين من قطاع غزة في مستشفي العريش العام، جراء العدوان الاسرائيلي الغاشم على القطاع.