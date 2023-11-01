شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: مزدوجو الجنسية ينهون إجراءات عبورهم معبر رفح للجانب المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مراسل القاهرة الإخبارية، إن حاملى الجنسيات المزدوجة من الفلسطينيين، يبدأون إنهاء إجراءات الخروج من الجانب الفلسطيني من معبر رفح، استعدادا لدخولهم إلى الجانب المصري من معبر رفح.

كشف مراسل القاهرة الإخبارية، عن أن هناك 40 شاحنة مساعدات أفرغت حمولتها في الجانب الفلسطيني من معبر رفح، مشيرا إلى تجهيز 50 شاحنة أخرى تمهيدًا لدخولها إلى الجانب الفلسطيني.