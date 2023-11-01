شكرا لقرائتكم خبر عن كيف استغلت محافظة الجيزة المساحات أسفل الكبارى والمحاور المرورية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت محافظة الجيزة إقامة عدد من المشروعات أسفل الكباري والمحاور المرورية الجديدة، تتنوع بين مقاهي ومطاعم ومحال تجارية ذات طابع حضاري وساحات لانتظار السيارات ومواقف سرفيس حضارية، لتكون مراكز استثمارية وتنموية توفر فرص عمل للشباب وترتقي بالمظهر الحضاري لشوارع المحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

فبعد أن كانت تحكم تلك المساحات الفارغة العشوائية والفوضى، تحولت لمساحات حضارية منظمة مقسمة لبارتشينات مجهزة على أعلى مستوى من الخدمات لاستقطاب علامات تجارية شهيرة، ومواقف سرفيس تواجه الوقوف العشوائي غير المنظم لسيارات السرفيس وما تسببه من فوضى وعرقلة للحركة المرورية.

ظهرت تلك المشروعات بوضوح في العديد من المواقع، خاصة أسفل المحاور المرورية الجديدة التي شهدتها محافظة الجيزة خلال السنوات الأخيرة، وأبرزها محور الفريق كمال عامر، فضلا عما تم تنفيذه من مشروعات خدمية في الأجزاء المغطاة من ترعة المريوطية، حيث شهدت المحافظة دخول العديد من مواقف السرفيس الجديدة الخدمة منها مجمع مواقف المريوطية، وموقفى أرض اللواء للخطوط الداخلية وخطوط الأقاليم، وموقف سرفيس ناهيا.

استهدفت محافظة الجيزة من خلال تنفيذ مشروع تطوير ترعة المريوطية إلى إحداث تطوير شامل متكامل يتناسب مع مخططات التنمية الشاملة بكافة القطاعات وقائم على مجموعة من الثوابت، منها أن منطقة المريوطية تعد إحدى المداخل الرئيسية للمناطق الأثرية بالجيزة والمتحف المصري الكبير، لهذا نفذت خطة تنموية شاملة لتحسين الرؤية البصرية للمنطقة بالكامل والقضاء على العشوائية والتكدسات المرورية التي تعاني منها نتيجة للوقوف العشوائي لسيارات السرفيس والميكروباص.

كانت أولى محطات النجاح في ذلك الملف، إنشاء مجمع سيرفيس حضاري في جزء من مسار الترعة المغطى بالمنطقة المحصورة بين شارعي الهرم والملك فيصل، وبخطى ثابتة واصلت المحافظة أعمال المرحلة الثانية من تغطية وتطوير الترعة حتى أسفرت جهودها الأولية عن إنشاء مجمع مواقف سرفيس وساحات انتظار وبارتشينات نموذجية لمحال ومطاعم أعلى القطاع المغطى للترعة في المنطقة المحصورة بين شارعي الهرم وفيصل.

وشهد محور الفريق كمال عامر الجديد، ذلك المشروع القومي الضخم الذي تم إنشاؤه مؤخرا في محافظة الجيزة، إنشاء عدد من ساحات الانتظار ومواقف السرفيس الحضارية، وهي موقف سرفيس أرض اللواء للخطوط الداخلية وموقف سرفيس أرض اللواء لخطوط الأقاليم وموقف سرفيس ناهيا، وجارٍ تدعيمه بعدد أخر من الساحات والمواقف والبارتشينات لمواجهة الوقوف العشوائي لسيارات السرفيس والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمترددين على محافظة الجيزة.

وفيما يخص محور عمرو بن العاص الجديد، والذي يربط بين القوس الجنوبي للطريق الدائري بالقرب من تقاطعه مع محور المريوطية والقوس الشمالي للطريق الدائرى بمنطقة منشأة البكارى، تستهدف محافظ الجيزة تخصيص الساحات الفارغه أسفله لإقامة ساحات انتظار للسيارات وبارتشينات لمطاعم ومحال حضارية لخدمة المترددين، لخدمة المواطنين وتلاشي الوقوف والانتظار الخاطئ بمجرى الطريق لتسهيل الحركة.