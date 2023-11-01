شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تكشف عن جهودها فى سيناء.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الأوقاف عن جهودها في سيناء في الفترة من 2014م حتى نهاية أكتوبر 2023م، وذلك على النحو التالى:

- إحلال وتجديد وصيانة وتطوير 399 مسجدًا

- افتتاح 101 مسجد منها من سبتمبر 2020 حتى 30 أكتوبر 2023م

- فرش أكثر من 1081 مسجدًا بكمية بلغت 224904 م2 من السجاد

- صرف أكثر من 32 مليون جنيه في مجال البر وخدمة المجتمع

- توزيع 285 طن لحوم

- 83 ألف شنطة سلع غذائية على الأسر الاولى بالرعاية

- تعيين 150 إمامًا جديدًا والتعاقد مع 35 آخرين

- اعتماد أربعة مراكز للثقافة الإسلامية منها مركز واحد باللغات الأجنبية بمسجد الصحابة بشرم الشيخ

- اعتماد مركزين لإعداد محفظي القرآن الكريم

- إنشاء 22 مكتبة بالمساجد الكبرى ودعمها بـ 19417 إصدارًا في تصحيح المفاهيم ومواجهة الفكر المتطرف

- حصول 10 مساجد على شهادة الجودة والاعتماد من الفئة (أ)

- تسيير العديد من القوافل الدعوية المشتركة بين الأزهر والأوقاف والإفتاء