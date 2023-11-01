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وزارة الأوقاف تكشف عن جهودها فى سيناء.. تفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الأوقاف عن جهودها في سيناء في الفترة من 2014م حتى نهاية أكتوبر 2023م، وذلك على النحو التالى:

 

 

- إحلال وتجديد وصيانة وتطوير 399 مسجدًا

 

- افتتاح 101 مسجد منها من سبتمبر 2020 حتى 30 أكتوبر 2023م

 

- فرش أكثر من 1081 مسجدًا بكمية بلغت 224904 م2 من السجاد

 

- صرف أكثر من 32 مليون جنيه في مجال البر وخدمة المجتمع

 

- توزيع 285 طن لحوم

 

- 83 ألف شنطة سلع غذائية على الأسر الاولى بالرعاية

 

- تعيين 150 إمامًا جديدًا والتعاقد مع 35 آخرين

 

- اعتماد أربعة مراكز للثقافة الإسلامية منها مركز واحد باللغات الأجنبية بمسجد الصحابة بشرم الشيخ

 

- اعتماد مركزين لإعداد محفظي القرآن الكريم

 

- إنشاء 22 مكتبة بالمساجد الكبرى ودعمها بـ 19417 إصدارًا في تصحيح المفاهيم ومواجهة الفكر المتطرف

 

- حصول 10 مساجد على شهادة الجودة والاعتماد من الفئة (أ)

 

- تسيير العديد من القوافل الدعوية المشتركة بين الأزهر والأوقاف والإفتاء

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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