وزارة الأوقاف تنشر أسماء الناجحين فى اختبار صرف بدل التميز العلمى

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة الأوقاف أسماء الناجحين في اختبار صرف بدل التميز العلمي من الحاصلين على : (الدكتوراة- الماجستير- دبلوم الدراسات العليا نظام السنتين ) أكتوبر / 2023م ، وسيتم الصرف بداية من 1/ 12/ 2023م ، وهم على النحو التالي:

أولا: الحاصلون على الدكتوراة:

1. ناصر سلامة حامد محمود المنوفية

2. حسام العيسوي إبراهيم العيسوي مرسي مطروح

3. إبراهيم جابر محمد سليمان الجيزة

4. ياسر عبد المعطي محمد مراد الغربية

5. محمود رأفت أحمد السيد الجمال الغربية

6. وليد كامل علي عطية الفقي البحيرة

7. أحمد نعيم أحمد جحا الغربية

8. يوسف علي حسن علي الجيزة

9. هلال خليل عبد الحميد حميدة الجيزة

ثانيًا: تعديل من الماجستير إلي الدكتوراة:

1. شريف سيد إمام مشرف الجيزة

2. سامح أحمد مأمون البلتاجي دمياط

3. أحمد محمود شعبان عسس كفر الشيخ

4. عبد الله علي محمد علي هريدي القليوبية

5. أحمد محمد عكاشة متولي كريم الدقهلية

6. شريف زين العابدين أحمد لاشين الدقهلية

7. أحمد عبد العال سيد حسين بني سويف

8. عماد محمد السيد علي مجاهد الجيزة

9. حذيفة محمود إبراهيم الرومي دمياط

10. هاني سعد هلال علوان الدقهلية

11. شريف عبد المنعم محمد فرحات شعبان الجيزة

12. شريف محمد لبيب فتحي أمين القليوبية

13. عادل حسن إبراهيم محمد حسن الشرقية

14. أحمد أبو الوفا محمد تاج الدين قنا

15. محمود محسن سعد أبو السعود دمياط

16. عبدالغني محمد أحمد السيد كفر الشيخ

17. محمود هلال سيد أحمد سيد القليوبية

18. محمد أحمد إسماعيل عبد المجيد قنا

19. زكريا محمد عبد الشافي عبد العال قنا

20. رضوان سعد أحمد رضوان كفر الشيخ

21. محمد فتحي رجب أحمد الدقهلية

22. رمضان عبد الله عبد القادر سليم السويس

23. عمرو سعيد محمد محمد القليوبية

24. محمود سالم محمد سالم الجيزة

25. رمضان أحمد محمد حمد قنا

26. عصام عبد الفتاح محمد إبراهيم الجدي كفر الشيخ

27. محمد مصطفى كامل طه عبد الحق بورسعيد

ثالثًا: الحاصلون على الماجستير:

1. حسين محمد أحمد حسين سوهاج

2. علي عثمان قاسم محمود أسيوط

3. هيثم جودة حسن الرشيدي كفر الشيخ

4. عمرو عبد الموجود عبد الستار عبد الله الإسكندرية

5. عبد الرحمن أحمد حسن سيد غنيم الجيزة

6. الأمير محمد محمد عبد الرحمن الغربية

7. محمد عبد السلام حنفي الحلبي البحيرة

8. حسانين مصطفى حسانين بوشي أسيوط

9. أحمد عبد المنعم عبد الحفيظ أبو فيه البحيرة

10. حسن سيد محمد حسين بني سويف

11. حسام الدين سعيد حسين خليل قنا

12. سمير محمد إبراهيم السبيحيى الجيزة

13. أحمد عبد المنعم علي حسن الجيزة

14. عبد السلام محمد حسن السيد البحيرة

15. عبد الله محمد القطب الأبيض المنوفية

16. بسيوني فوزي قطب القطري البحيرة

17. هشام محمد عبد الرحمن محمد المنوفية

18. محمود سيد أحمد حسين أسيوط

19. كامل عبد النظير عبد الرحمن يونس سوهاج

20. أحمد الباز عبده الباز الدقهلية

21. السيد عبد الجواد السيد عبد الجواد دياب الغربية

22. تامر أحمد إبراهيم شكر الغربية

23. محمد عبد الحميد محمد علي أبو السعود الجيزة

24. علي علي السيد الشريف شمال سيناء

25. عبد الناصر علي صالح سيد المنوفية

26. أحمد ماهر فاروق الجبار الغربية

27. سعيد عبد العزيز بسوني القاضي الغربية

28. يحيى عبد العاطي السيد عبد العاطي البحيرة

29. أحمد عبد الرؤف عبد الرؤف أبو غطا البحيرة

30. شاذلي عشري عبد القادر إسماعيل سوهاج

31. محمود رأفت رمضان إسماعيل الدقهلية

32. السيد علي عباس عبد العال الشرقية

33. علاء عبد السلام عبد المنعم عبد العال سوهاج

34. محمد محمد عبد الباقي خليل خيال الدقهلية

35. أحمد محمود محمد حسن القليوبية

36. محمد رجب عبده خليفة البحيرة

37. رمضان صابر محمد حجازي سوهاج

38. أحمد زكي إبراهيم محمد سلطان الدقهلية

39. السيد علي السيد أحمد أبو عامر الجيزة

40. عمرو يحيى محمد حسان دمياط

41. رجب رمضان علي حميده كفر الشيخ

42. علي صلاح علي السواق كفر الشيخ

43. صبري محمد نصر الحصري البحيرة

44. محمد أحمد عبد الحميد محمد سوهاج

45. هاني رجب محمد محمود الشرقية

46. محمد أحمد مصطفى العفيفي الغربية

47. أيمن حمدي عبد القادر عطا الله البحيرة

48. سيد صادق أحمد أحمد الجيزة

49. أحمد محمد محمود محمد زيدان المنيا

50. محمد إسماعيل محمد عبد الحكيم المنيا

51. محمود أحمد السيد محمد عليوة الشرقية

52. محمد محمد شمس محمد حمودة الغربية

53. عطية شعبان عطية بنداري الرمادي شمال سيناء

54. شعبان محمد عبد السلام الهنداوي كفر الشيخ

55. أحمد رأفت حسن عبد الباري دمياط

56. عبد القادر عبد الكريم عبد القادر خضر البحيرة

57. محمد عبد الله محمد سليمان المنوفية

58. مصطفى علي علي الدسوقي الغربية

59. أسامة مجاهد عتابي محسن الجيزة

60. أحمد السيد عوض أبو العز دمياط

61. إسلام محمود عبد القوي عايد شمال سيناء

62. علي محمد مصطفى علي ناصر كفر الشيخ

63. كمال عرفه السيد بسيوني حلاوة البحيرة

64. مصطفى عبد الواحد إبراهيم إبراهيم شمس الدين المنوفية

65. أحمد صبري محمد عبد الله الجيزة

66. رجب عيد تمام سالم الجيزة

67. مصطفى رضا أحمد حسن المنيا

68. فوزي محمد أمين حسين سلطان المنوفية

69. مجدي سعيد محمد عطية الشرقية

70. سمير هاشم محمد بدوي الإسكندرية

71. مصطفى عطا ياسين خليل سوهاج

72. عبد الراضي محمد إبراهيم محمود الشرقية

73. محمد فرحات بهيج حسين الجيزة

74. أبو المعارف أحمد أبو المعارف سلاطين الإسكندرية

75. جمال عبد الناصر محسن عابدين سوهاج

76. حمدي محمدي سليمان قابيل المنوفية

77. عبد الله رمضان محمد محمد بركات الجيزة

78. وليد درويش مصطفى علي أسيوط

79. عزت صلاح حامد النفيلي بورسعيد

80. فؤاد مصطفى إبراهيم رمضان الغربية

81. مسعد رجب محمد شعبان كفر الشيخ

82. أيمن صلاح العربي محمود الأقصر

83. محمدي إبراهيم إبراهيم عبدون خضر الدقهلية

84. علي عماد الدين علي مصطفى أسيوط - منتدب بالديوان

85. أحمد محمد ياسين عبد الله ياسين كفر الشيخ

86. إبراهيم إبراهيم علي بسيوني الكتامي كفر الشيخ

87. محمد خيري حسين إبراهيم الجيزة

رابعًا: تعديل من الدبلومة إلى الماجستير:

1. السيد محسن محمد عبد السلام كفر الشيخ

2. إبراهيم محمد إبراهيم رمضان الدقهلية

3. محمد مجدي غنيم عوض القليوبية

4. محمد أحمد محمد حنيش كفر الشيخ

5. محمد عبد المنعم عبد الغني عيد كفر الشيخ

6. مصطفى محمد جمعة مصطفى الدقهلية

7. عبد الله عبد الحميد ربيع عبد الحميد الجيزة

8. عصام حسن أبو طالب شاهين المنوفية

9. أحمد جاد موسي جاد موسي القليوبية

10. توفيق محمود بدر بديوي الغربية

11. أحمد أحمد محمود عبد الرحمن الدقهلية

12. عبد ربه السعيد عبد ربه عبد الحميد القليوبية

13. أشرف محمد محمد الفرارجي المنوفية

14. محمد صلاح أمين محمد الجيزة

15. عنتر السيد السيد رزق كفر الشيخ

16. إسماعيل فتحي إسماعيل حسن الشرقية

17. أحمد أحمد محمد كردوس الجيزة

18. أيمن حسيب عبد الحميد عبد الخالق كفر الشيخ

19. محمد إبراهيم عبد الله أحمد الديوان العام

20. فتحي رجب إبراهيم خليل حسن كفر الشيخ

21. السيد كمال عبد الحميد سرور كفر الشيخ

22. أكرم عتريس توفيق محمد بني سويف

23. محمد أنور محمد شرف كفر الشيخ

24. عمر كمال جمعة شيمي الجيزة

25. عبد الفتاح أنيس عبد الفتاح محمد القصبي كفر الشيخ

26. محسن أحمد عبد الظاهر أحمد الجيزة

27. أحمد السيد عبد السلام السيد أبو الخير كفر الشيخ

28. السيد محمد عبدالكريم محمد كفر الشيخ

29. عاطف مبروك بطاوي مبروك الجيزة

30. خالد محمد محمود خليل الجيزة

31. محمد عبد العزيز عبد الوهاب سيد بني سويف

32. السعيد عبد اللطيف محمد علام كفر الشيخ

33. أحمد أبو المجد عثمان عبد الجليل قنا