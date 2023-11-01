شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف: اعتماد 8 خطباء مكافأة جدد على بند التحسين مايو 2023م والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة الأوقاف أسماء الناجحين من المتقدمين للخطابة بالمكافأة على بند التحسين مايو 2023م ، محافظتي : (أسيوط والمنيا)، وسننشر تباعًا أسماء باقي الناجحين ممن تم امتحانهم من المحافظات الأخرى ، وهم:

م الاسم المديرية

1. عبد الغفور محمد صديق أحمد أسيوط

2. محمد مصطفى عبد الموجود إبراهيم أسيوط

3. محمد جاد الكريم حامد جابر أسيوط

4. أحمد محمد علاء الدين أحمد أسيوط

5. محمد حمدي فؤاد علي المنيا

6. سيد أحمد سيد عبد الرحمن المنيا

7. محمد عاطف حمدي علي المنيا

8. أحمد رضا عبد الظاهر عبد الحليم المنيا

- وعلى المديريتين استكمال الملف وتمكينهم من أداء خطبة الجمعة فور استكمال الملف شاملًا الآتي :

1. نسخة من المؤهل أصل.

2. صورة الرقم القومي.

3. صورتين شخصيتين حديثتين.

4. صحيفة الحالة الجنائية حديثة.

وعلى المديريات استكمال ملف خطباء المكافأة الجدد على هذا النحو .