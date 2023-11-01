شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: مسار القطار السريع ليس به مزلقانات وعبور المشاة خلال أنفاق وكبارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن طريق القطار الكهربائى السريع ليس به مزلقانات، ونحل مشكلة العبور للمشاة وحركة سيارات بأنفاق أو كبارى بمسافة 10 كم، مشيرا إلى أن القطار السريع يسير على طريق حر محاط بأسوار.

وأضاف وزير النقل، فى تصريحات صحفية، أن من بين التعارضات بمسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع، للخط الأول سير مصنع الاسمنت بحلوان وجارى نقله من المسار على نفقة وزارة النقل، وكذلك مساكن بكفر العلو، وجارى العمل على تعويض السكان بوحدات بديلة ب 15 مايو.

ويدخل الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع (السخنة/ العلمين /مطروح ) ضمن الممر اللوجيستي السخنة/ الدخيلة و يبلغ طول الخط 675 كم وبعدد محطات تبلغ 21 محطة وبعدد 1 مركزاً للتحكم والسيطرة ويتكون من 15 قطار سريع ، 34 قطار إقليمى ، 14 جرار بضائع، ومقرر تشغيله العام القادم 2024.

والمحطات المخصصة للقطار السريع بالخط الأول، عددها 10 محطات وهى " (العين السخنة ــ العاصمة الإدارية ــ القاهرة ــ حدائق أكتوبر ـ السادات ــ الإسكندرية ـ العلمين ــ الضبعة ــ رأس الحكمة ــ مطروح)، المحطات الإقليمية 12 محطة بالإضافة لمحطتى العياط وبنى سويف /الفيوم، وهى (محمد نجيب - الجيزة - العياط – الفيوم / بنى سويف ــ 6 أكتوبر ــ سفنكس ــ وادى النطرون ــ النوبارية ــ برج العرب ــ العامرية ــ الحمام ــ سيدى عبدالرحمن ــ سوان ليك ــ ألماظة باى).