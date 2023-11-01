شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل تختتم دورات تدريب مهنى على "التفصيل والحياكة" ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد ، أن التدريب تحت إشراف منار العوضى مدير مركز التدريب، والمدربين: نهلة أبو العزايم، وسمر شكرى ، وهانى عيسى ، منوهاً إلى أن جميع الدورات التدريبية بمركز التدريب المهني وايضا الوحدة المتنقلة مجانية لجميع المتدربين على المهن التى يحتاجها سوق العمل للشباب من الجنسين بالمحافظة وأكد على أهمية نشر ثقافة العمل الحر لدى الخريجين والخريجات و البدء بمشروع صغير لتوفير حياه كريمة لهم ، مضيفاً أنه يمكن للشباب الراغب في الحصول على فرص التدريب المجانية من خلال التقديم بمقر مركز التدريب المهنى الثابت، لمن هم من سن 18 إلى 45 سنة على المهن المتاحة ،مع توفير كافة العدد والآلات والخدمات اللازمة للتدريب بالمجان ،و يتم التدريب بواسطة مدربين معتمدين من الوزارة .
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