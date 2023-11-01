شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يوجه بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء المراكز والأحياء ومسئولي التموين والطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق ومنافذ البيع، بشكل يومي، لإحكام السيطرة عليها ومجابهة الممارسات الاحتكارية والغش التجاري والتأكد من توافر السلع الغذائية والمنتجات بالكميات المناسبة وبالأسعار المحددة.

وشدد اللواء أحمد راشد، على ضرورة المرور الميدانى لتفقد الأسواق وسلاسل الهايبر ماركت والشوادر والمحلات التجارية ومتابعة تطبيق منظومة ضبط الأسعار والالتزام بتخفيضها، والتأكد من وجود قوائم الأسعار وفواتير السلع المعروضة وإتاحتها للمواطنين بالأسعار المقررة دون مغالاة، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أية مخالفات يتم رصدها.

ووجه راشد، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتعاون مع الجهات المعنية للتوسع في إنشاء المنافذ السلعية لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة، خاصة بالقرى بالمراكز والمدن بنطاق المحافظة، وذلك فى إطار تنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء بتخفيض أسعار السلع الاستراتيجية والأساسية للتخفيف عن كاهل المواطنين.