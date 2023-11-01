شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "الحق فى الحياة بين الشرائع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة الأوقاف نص خطبة الجمعة القادمة بعنوان "الحق في الحياة بين الشرائع السماوية والمواثيق الدولية".

ووجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، رسالة إلى حكماء العالم ومؤسساته الدولية؛ مؤكدًا أن إغاثة المنكوبين أمر إنسانى عظيم لكن أعظم منه الإحساس بنكبتهم ووقف كل ما يزيد منها أو يؤذى إليها فلنعمل معا على وقف آلة الحرب والدمار وإحلال السلام العادل للجميع قبل فوات الأوان.

وكانالدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قال إنه يجب أن نسجل وباعتزاز للرئيس عبد الفتاح السيسى أنه أوقف بحزم وحكمة مخطط صفقة القرن بما يحافظ على أمننا القومى والعربى معًا.

وأعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فى وقت سابق، تجهيز 250 طن سلع غذائية و50 طنًا من اللحوم من الأوقاف المصرية فى إطار مساعدات الدولة المصرية لأهالى غزة.



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