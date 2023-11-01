شكرا لقرائتكم خبر عن المترو يشغل قطار كل 5 دقائق استعدادا لمباراة الأهلى وصن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الشركة الفرنسية المشغلة للخط الثالث للمترو، إنها استعدت لمباراة الأهلى صن داونز الليلة، المقرر إقامتها فى استاد القاهرة الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة، فى الدور نصف النهائي للدوري الأفريقي .

وكثف المترو تواجد افرد الأمن الإدارى بالمحطات خاصة محطة الاستاد، لاستقبال الجمهور بترتيبات خاصة لتسهيل الحركة والدخول والخروج من المباراة.

وأكدت الشركة انها ستوفر قطار كل 5 دقايق لمنع التزاحم، والتكدس.

يلتقى اليوم فريق الأهلى مع نظيره الجنوب أفريقي صن داونز ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري السوبر الأفريقى فى اللقاء الذى يقام باستاد القاهرة الدولى ، بحثاً عن بلوغ المباراة النهائية في حضور جماهيره، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز بطل جنوب أفريقيا بهدف دون رد.

حال تخطي الأهلي عقبة صن داونز بطل جنوب أفريقيا سيصل للمباراة النهائية، وينتظر الفائز من مباراة الوداد المغربى والترجى التونسى علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الوداد بهدف دون رد فى المغرب.