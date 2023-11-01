إطلاق مبادرة "صوتك حقك" ببورسعيد لحث ذوى الإعاقة على المشاركة بانتخابات الرئاسة

القاهرة - سامية سيد - شاركت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، فى افتتاح فعاليات مبادرة "صوتك حقك" داخل محافظة بورسعيد بحضور عدد كبير من الأشخاص ذوى الإعاقة بالمحافظة، وبحضور عبد الفتاح حافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة ببورسعيد.

وقال المجلس فى بيان له، أن ذلك يأتى تواصلا وتفعيلا لتنفيذ المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، برنامجه للتثقيف السياسى - مبادرة "صوتك حقك " لحث الأشخاص ذوى الإعاقة وذويهم على المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية 2024 بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

شهد اللقاء ترحيب واسع من الأشخاص ذوى الإعاقة بمبادرة المجلس " صوتك حقك" لحثهم وذويهم على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، مؤكدين أن هذه المبادرة والتوعية التى تقدم من خلالها تضعهم موضع المسئولية تجاه وطنهم خاصة وأن الدستور والقانون كفل لهم هذا الحق بجانب حقوق أخرى كثيرة حصلوا عليها من خلال مواد القانون رقم 10 لسنة 2018.

من جانبها رحبت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، بزيارتها لمحافظة بور سعيد ولقاء اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ووجهت الشكر له باعتباره قيادة مجتمعية واعية بالدور الذى يقوم به الأشخاص ذوى الإعاقة فى المجتمع وكذلك حرصه على توفير كافة سبل الإتاحة الممكنة لهم، ووجهت الشكر للعدد الكبير من الأشخاص ذوى الإعاقة الذين حرصوا على حضور الجانب التثقيفى والتوعوى من خلال مبادرة المجلس " صوتك حقك" وعبرت عن سعادتها بمشاركتهم الإيجابية، واعتبرت أن هذه المشاركة دلالة قوية على الحس الوطنى الموجود داخل الأشخاص ذوى الإعاقة وحرصهم على بناء دولتهم بإيجابية والمشاركة فيها بفاعلية وأنهم حريصين الا يتخلف أحد منهم عن الركب.

فى سياق متصل وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الشكر والتحية إلى الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، وحيا الجهود التى تقدمها مبادرة المجلس فى توعية الأشخاص ذوى الإعاقة بحقوقهم وحثهم على المشاركة، وأشاد بجهود المجلس فى العمل على تأهيل وتوعية ودمج الأشخاص ذوى الإعاقة فى المجتمع، وثمن دور المجتمع المدنى وجمعياته ومؤسساته فى محافظة بورسعيد فى تعاملهم الجاد مع الأشخاص ذوى الإعاقة خاصة فى برامج التمكين الاقتصادى والتدريب والتوظيف فى عدد من المجالات التى تتميز بها المحافظة.

فى سياق متصل تم خلال اللقاء تقديم التوعية للأشخاص ذوى الإعاقة وذويهم بأهمية المشاركة السياسية الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية، وأهم المكتسبات التى حصل عليها الأشخاص ذوى الإعاقة خلال العشر سنوات الماضية، والحديث عن مكتسبات الأشخاص ذوى الإعاقة فى القانون رقم 10 لسنة 2018 واستعراض قانون مباشرة الحقوق السياسية ومكتسبات ذوى الإعاقة فى قانون الخدمة المدنية، وتطرق البرنامج التدريبى إلى الإجراءات التى تقوم بها الدولة للتيسير على الأشخاص ذوى الإعاقة مشاركتهم فى العملية الانتخابية، وتعريفهم بالدور المنوط بالهيئة الوطنية للانتخابات القيام به، وتعريفهم إجراءات التعاون بين المجلس والهيئة، وأن هناك اقتراع للأشخاص ذوى الإعاقة البصرية من خلال نموذج الاقتراع بطريقة برايل، كما تم خلال اللقاء استعراض خطوات إبداء الرأى بلغة الإشارة للأشخاص أصحاب الإعاقة السمعية، والتعرف على التيسيرات المقدمة للإعاقات الحركية، ودور وزارة الداخلية ممثلة فى قطاع حقوق الإنسان فى هذا الشأن.