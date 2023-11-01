شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تؤكد ضرورة عمل محاضر باسم المنشأة الطبية في حالات التعدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع الدكتور طارق منصور مقرر اللجنة القانونية بالنقابة العامة للأطباء ، مع أعضاء هيئة الإدارة القانونية من موظفين ومحامين النقابة العامة لمتابعة كافة القضايا المتعلقة بالأطباء من جوانب إدارية ومنشأت طبية وقضايا متعلقة بالتعدي على الأطباء.

وشدد مقرر اللجنة على أهمية متابعة هذا القضايا لأخذ الأحكام اللي تتناسب مع حجم الضرر، معربا علي حرص الإدارة القانونية بالنقابة العامة الالمام بكافة أوجه الدعم القانوني للزملاء الأطباء من خلالها ومن خلال النقابات الفرعية.

وأكد طارق علي ضرورة عمل المحضر باسم المنشأة الطبية في حالة التعدي وذلك طبقا لتعليمات وزارة الصحة ونقابة الأطباء.

ونشرت النقابة العامة للأطباء، أسماء مقررى اللجان النقابية، وذلك بعد انتخابات التجديد النصفى، حيث جاءت على التحو التالى: