مصر للطيران تفتتح خط طيران مباشر بين القاهرة وجاكرتا.. صور

القاهرة - سامية سيد - أقلعت أولى رحلات الناقل الوطنى مصر للطيران، صباح اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا بطائرة من طراز دريم لاينر B787-9 وعلى متنها 234 راكبا، حيث من المقرر تشغيل الخط بواقع رحلتين أسبوعيًا يومى الثلاثاء والخميس، وذلك فى إطار خطتها التوسعية نحو زيادة عدد النقاط التى تصل إليها حول العالم.

وصرح المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أن افتتاح خط القاهرة جاكرتا يلبى رغبات العديد من العملاء من الجانبين المصرى والإندونيسى خاصة فى ظل العلاقات الوطيدة التى تجمع بين البلدين، مضيفًا أن السوق الأسيوى من الأسواق ذات الحركة الكثيفة التى نأمل أن تحقق مردودا إيجابيا فى ظل ارتفاع معدلات التشغيل وتحسن حركة السياحة الأسيوية الواردة إلى مصر، مشيرًا إلى أن الشركة الوطنية لن تتوقف عن طموحاتها فى الوصول بعملائها إلى أكبر عدد من النقاط حول العالم خاصة فى ظل المنافسة بين شركات الطيران لجذب المزيد من العملاء.

ومن جانبه أكد الطيار محمد موسى رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أن الشركة تضع نصب أعينها دراسة احتياجات العملاء وتطلعاتهم، بما يسهم فى تنشيط الحركة الجوية إلى المقاصد السياحية ويحقق العديد من الأهداف الاقتصادية للدولة المصرية.