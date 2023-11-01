شكرا لقرائتكم خبر عن الحوار الوطنى يثمن التجهيزات المكثفة أمام معبر رفح لاستقبال الجرحى الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ثمن الحوار الوطني، التجهيزات المكثفة من صباح اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023 أمام معبر رفح البري، واصطفاف سيارات الإسعاف والفرق الطبية المُجهزة، لاستقبال الجرحى والمصابين من الأشقاء الفلسطينيين جراء القصف الاسرائيلي الغاشم.

زار عدد من مجلس أمناء وأعضاء الحوار الوطني والقوى السياسية، سيناء، أمس لدعم الخطوات التي تتخذها القيادة السياسية في سيناء.

وثمن مجلس أمناء الحوار الوطني ما صرح به الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بأمن سيناء وأنها جزء لا يتجزأ من مصر وأنها أرض طاهرة ومعبر الأنبياء التي طالما مثلت لمصر عمقًا استراتيجيًا، مؤكدا على أهمية المشروعات التي قامت بها الدولة على أرض الفيروز، ومناهضة الإرهاب الفكري.