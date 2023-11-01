شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يعلن مقتل 9 من جنوده فى اشتباكات مع فصائل فلسطينية شمال غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، صباح اليوم الأربعاء، مقتل 9 من جنوده ليلًا خلال الاشتباكات مع الفصائل الفلسطينية شمال قطاع غزة.

وأضاف جيش الاحتلال - فى بيان صحفي أوردته صحيفة (معاريف) الإسرائيلية - أن 7 من جنود لواء "جفعاتي" قتلوا بصاروخ مضاد للدبابات، فيما قُتل اثنان آخران بعد عبور دبابتهم فوق عبوة ناسفة. ولم يتطرق بيان جيش الاحتلال لمزيد من التفاصيل.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز