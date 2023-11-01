شكرا لقرائتكم خبر عن وداعا إيناس السقا.. استشهاد فنانة فلسطينية وأبنائها فى غزة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حزن كبير بعد وفاة الفنانة الفلسطينية إيناس السقا وأبنائها لين وسارة وإبراهيم، إثر القصف المتواصل على قطاع غزة، وننشر خلال الإنفوجراف التالى عددا من المعلومات عن الراحلة إيناس السقا:



ايناس السقا

- من أوائل العاملات في المسرح الغزي.

- نفذت الكثير من ورش الدراما والمسرح مع الأطفال، وشاركت في العديد من الأنشطة التفاعلية المجتمعية.

- قدمت الراحلة إيناس السقا عدة أعمال فنية منها "فى شىء عم بيصير" و"الدب"، كما قدمت أعمالا خاصة بالأطفال.

- شاركت في الكثير من ورش العمل مع مسرح عشتار بالقدس والأكاديمية السويدية.

- درست هندسة الديكور.

- مدربة مهارات لدى إحدى الجمعيات الفلسطينية.

- قدمت ورش عمل مختلفة، بينها ورشة مع خريجات كلية الإعلام عن التدريب على مهارات الاتصال والتواصل ومهارات القيادة.

- رحلت عن عالمنا تحت الأنقاض مع أبنائها لين وسارة وإبراهيم فى غزة وتواجد ابنتيها ريتا وفرح بالعناية المركزة