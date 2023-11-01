أخبار مصر

الصور الأولى لوصول جرحى فلسطينيين معبر رفح تمهيدا لنقلهم إلى المستشفيات

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن الصور الأولى لوصول جرحى فلسطينيين معبر رفح تمهيدا لنقلهم إلى المستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” الصور الأولى لوصول عدد من الجرحى الفلسطينيين، فور وصولهم معبر رفح تمهيدًا لنقلهم إلى المستشفيات المصرية.

 

رفح 1

 

رصدت قناة القاهرة الاخبارية، دخول سيارات إسعاف فلسطينية تحمل العديد من الجرحى والمصابين بإصابات بالغة قادمين من قطاع غزة، تمهيدا إلى لنقلهم إلى المستشفيات المصرية، عبر سيارات الإسعاف.

 

رفح 2

 

كشف مراسل القاهرة الإخبارية، عن أن هناك 40 شاحنة مساعدات أفرغت حمولتها فى الجانب الفلسطينى من معبر رفح، مشيرا إلى تجهيز 50 شاحنة أخرى تمهيدًا لدخولها إلى الجانب الفلسطيني.

رفح 3

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements