شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو يعترف: خسائرنا فى حرب غزة "مؤلمة" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - في وقت تتواصل العمليات البرية الإسرائيلية بقطاع غزة، اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أن الجيش حقق إنجازات مهمة خلال الحرب، لكنه تكبد أيضاً خسائر "مؤلمة".
وأضاف نتنياهو في مقطع مصور نشره على حسابه في منصة إكس (تويتر سابقاً): "نحن في حرب صعبة، وستكون حرباً طويلة".
وكان قد أكد عدنان أبو حسنة المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين " الأونروا " في قطاع غزة، أن هناك توقعات بنزوح 700 ألف شخص خلال الساعات القليلة المقبلة جراء التدمير الهائل الذي تشهده غزة.
وأشار المتحدث الأممي إلى أن هناك تدمير للبنى التحتية وأزمات في المياه والقطاع الصحي، والمواد الغذائية تنفد من الأسواق، والطوابير أمام المخابز قد يصل طولها إلى كيلومتر.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز