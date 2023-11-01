شكرا لقرائتكم خبر عن زخات شهب واقترانات بديعة.. أهم الظواهر الفلكية المرتقبة بسماء نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكون هواة الفلك على موعد خلال شهر نوفمبر الجارى، مع عدد من الظواهر الفلكية الهامة والمميزة التى يشاهد بعضها بسهولة بالعين المجردة بسماء مصر، كشف عنها الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل الظواهر الفلكية المرتقبة خلال شهر نوفمبر، كما يلى : * 3 نوفمبر: المشترى فى وضع التقابل مع الشمس:

سيكون كوكب المشترى (عملاق المجموعة الشمسية) فى أقرب نقطة له من الأرض، كما سيكون وجهه مضاء بالكامل بالشمس، فيكون مرئيا طوال الليل وأكثر إشراقا من أى وقت آخر فى السنة.

* 3 نوفمبر: القمر وبولوكس

يشرق القمر فى العاشرة مساءا تقريبا فى هذا اليوم ويكون مقترنا مع النجم بولوكس Pollux فى برج الجوزاء (التوأم)، حيث نراهما متجاوران فى السماء طوال الليل إلى أن يختفى المشهد فجر اليوم التالى من شدة ضوء الشفق الصباحى من جراء شروق الشمس.

* 4 - 5 نوفمبر: زخة شهب الثوريات Taurids

وهى زخة شهابية صغيرة يبلغ متوسط عدد الشهب فيها حوالى 10 شهب فى الساعة، ومع ذلك تشتهر هذه الزخة بالشهب عالية السطوع، تنتج شهب الثوريات من حبيبات الغبار التى يخلفها الكويكب 2004 - TG10، وأيضا من مخلفات المذنب 2P-Encke وتستمر هذه الزخة من 7 سبتمبر إلى 10 ديسمبر وتبلغ ذروتها هذا العام ليلة 4 نوفمبر وفجر 5 نوفمبر.

* 9 نوفمبر: القمر والزهرة

يشرق القمر مقترنا مع كوكب الزهرة Venus (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) فى ذلك اليوم، حيث نراهما متجاوران فى السماء باتجاة الشرق بحلول الـ 2:50 صباحا تقريبا، ويظلا مرئيان إلى أن يختفى المشهد من شدة ضوء الشفق الصباحى من جراء شروق الشمس

* 11 نوفمبر: القمر وسبيكا

يشرق القمر هلالا رقيقا مقترنا مع النجم سبيكا Spica السماك الأعزل أو السنبلة (ألمع نجوم برج العذراء)، ويمكن رؤية هذا المشهد بالعين المجردة السليمة بغضون الـ 4:30 صباحا تقريبا إلى أن يختفى المشهد من شدة ضوء الشفق الصباحى من جراء شروق الشمس.

* 13 نوفمبر: القمر الجديد (محاق جماد الأول)

لن يكون القمر مرئيا فى السماء طوال الليل فى ذلك اليوم إيذانا ببدء ميلاد القمر الجديد، حيث يشرق القمر مع الشمس ويغرب معها تماما فيكون وجهه المضيئ مواجها للشمس ووجهه المظلم مواجها للأرض.

* 13 نوفمبر: أورانوس فى وضع التقابل مع الشمس

سيكون كوكب أورانوس المميز بلونه الأزرق والأخضر فى أقرب نقطة له من الأرض حيث يضاء وجهه بالكامل بواسطة الشمس، فيكون مرئيا طوال الليل وأكثر إشراقا من أى وقت آخر فى السنة.

* 16 نوفمبر: عطارد وأنتاريس

يُرى القمر مقترنا مع النجم أنتاريس Antares أو قلب العقرب بالعين المجردة السليمة بعد غروب الشمس مباشرة فى ذلك اليوم، ويظل المشهد مرئيا لعدة دقائق فقط حتى غروبهما سريعا بغضون الساعة 5:45 مساءا تقريبا.

* 17- 18 نوفمبر: زخة شهب الاسديات

وهى زخة شهابية متوسطة يبلغ عدد الشهب فيها حوالى 15 شهاب فى الساعة، وتشتهر هذه الشهب بأن لها ذروة إعصارية كل 33 سنة حيث يمكن رؤية مئات الشهب فى الساعة الواحدة عند حدوثها.

* 20 نوفمبر: القمر وزحل

يُرى القمر مقترنا مع كوكب زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية) حيث نراهما متجاوران بالسماء بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل فى ذلك اليوم.

* 25 نوفمبر: القمر والمشترى

يترائى القمر مقترنا مع كوكب المشترى (عملاق المجموعة الشمسية) فى ذلك اليوم، حيث نراهما متجاوران فى السماء بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل، ويظلا مرئيان حتى يبدأ المشهد فى الغروب بحلول الـ 4:20 تقريبا صباح اليوم التالي.

* 27 نوفمبر: القمر وبلايدس

يترائى القمر مقترنا مع الحشد النجمى بلايدس Pleiades (الثريا) أو الأخوات السبع فى برج الثور، حيث نراهما متجاوران فى السماء بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل، ويظلا بالسماء طوال الليل حتى يبدأ المشهد فى الغروب بحلول الـ 6:00 من صباح اليوم التالي.

* 27 نوفمبر: إكتمال القمر (بدر جماد الأول)

يكتمل قرص القمر ويصبح بدرا كامل الاستدارة فى ذلك اليوم، فيشرق بعد غروب الشمس مباشرة ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس فى صباح اليوم التالى وتبلغ نسبة لمعانه 100 %.. يبدوا لنا القمر كما لو كان بدرا فى الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر، وهذا لأن العين المجردة لا تستطيع تمييز النقصان البسيط فى استدارة قرص القمر بسهولة.

* 28 - 30 نوفمبر: الزهرة وسبيكا

يشرق كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) مقترنا مع النجم سبيكا Spica السماك الأعزل أو السنبلة (ألمع نجوم برج العذراء)، ويمكن رؤية هذا المشهد بالعين المجردة السليمة بغضون الـ 3:25 صباحا تقريبا فى الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر حتى يختفى المشهد من شدة ضوء الشفق الصباحى من جراء شروق الشمس.