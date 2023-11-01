عودة خدمات الإنترنت والاتصالات إلى قطاع غزة بعد ساعات من انقطاعها

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركات الاتصالات، اليوم، الأربعاء، عودة خدمات الإنترنت والاتصالات إلى قطاع غزة بعد انقطاع استمر لعدة ساعات.

وبحسب موقع الشرق الإخبارى، قالت الشركتان في بيانين منفصلين، إن الخدمات يتم استعادتها في القطاع بشكل تدريجي "بعد أن تم فصلها من الجانب الإسرائيلي صباح الأربعاء".

وكانت الشركتان قالتا في في منشورين منفصلين عبر منصة "إكس"، في وقت سابق، الأربعاء، إن انقطاع الخدمات نجم عن "تعرض المسارات الدولية والتي أُعِيد وصلها سابقاً للفصل مرة أخرى".