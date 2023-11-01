شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للانتخابات تجيب عن الأسئلة الشائعة للمصريين بالخارج بانتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجابت الهيئة الوطنية للانتخابات، عبر موقعها الرسمى، على أبرز 9 أسئلة الشائعة بالنسبة لتصويت المصريين فى الخارج بالانتخابات الرئاسية 2024.

س1: متى سوف تجرى الانتخابات الرئاسية ؟

ج: تجرى الانتخابات الرئاسية 2024 طبقًا للمواعيد التالية:

أولًا: خارج جمهورية مصر العربية

أيام الجمعة والسبت والأحد الموافقة 3،2،1 من ديسمبر 2023

ثانيًا: داخل جمهورية مصر العربية

أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافقة 12،11،10 من ديسمبر 2023

وفى حالة الإعادة تجرى عملية الانتخاب وفقًا للمواعيد الآتية:

أولًا: خارج جمهورية مصر العربية

أيام الجمعة والسبت والأحد الموافقة 7،6،5 من يناير 2024

ثانيًا: داخل جمهورية مصر العربية

أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء الموافقة 10،9،8 من ديسمبر 2024

س2: هل متاح مشاركة المصريين المتواجدين خارج مصر فى الانتخابات الرئاسية؟

ج: لكل مصرى يوجد خارج مصر فى اليوم الذى تجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية، الحق فى الادلاء بصوته فى الانتخاب أعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.

س3: كيف يمكننى الاستعلام عن مقار الانتخاب خارج مصر؟

ج: تنشر جميع مقار لجان الانتخاب الفرعية بالخارج على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات محدد قرين كل منها عنوانها بدولة المقر.

س4: ما هى مواعيد عمل اللجان الانتخابية خارج مصر؟

ج: تعمل اللجان الانتخابية خارج جمهورية مصر العربية اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة المقر.

س5: ما هى إجراءات الاقتراع داخل لجان المصريين المتواجدين خارج مصر؟

ج: يتوجه الناخب لمقر السفارة أو القنصلية الأقرب إليه ويقدم لرئيس اللجنة بطاقة رقمه القومى أو جواز سفره سارى الصلاحية للتحقق من شخصيته ومدى كونه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وبناء عليه يحصل على بطاقة اقتراع ويتوجه بها إلى المكان المخصص للتصويت ويضع علامة قرين اسم المرشح اختياره ثم يطوى البطاقة ويضعها فى صندوق الاقتراع باللجنة ويوقع فى كشف الناخبين بما يفيد الحضور والادلاء بصوته وينصرف.

س6: لست محتفظ ببطاقة الرقم القومى فهل هناك وسيلة أخرى لإثبات الشخصية؟ وهل من الضرورى وجود جواز السفر معى عند التصويت؟

ج: للناخب إثبات شخصيته امام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية عن طريق بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبت به الرقم القومى إعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.

س7: بطاقة الرقم القومى الخاصة بى غير سارية فهل يمكننى الادلاء بصوتى باستخدامها؟

ج: لم يشترط قانون الانتخابات الرئاسية سريان بطاقة الرقم القومى عند أدلاء الناخب بصوته فى انتخابات المصريين فى الخارج إلا أنه اشترط سريان جواز السفر.

س8: لم يسبق لى استخراج بطاقة رقم قومى فهل يمكننى الإدلاء بصوتى؟

ج: طبعًا لأ، لكن لو استخرجت جواز سفر متضمن الرقم القومى ومازال سارى يحق لك التصويت.

س9: ادليت بصوتى اثناء الانتخابات خارج جمهورية مصر العربية وتصادف وجودى بمصر اثناء الانتخابات داخل مصر فهل ادلى بصوتى فى لجنتى الانتخابية داخل مصر؟

ج: لا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة سواء فى الداخل أو الخارج.