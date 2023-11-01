شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. خروج المجموعة الأولى لمزدوجى الجنسية من غزة لمصر عبر معبر رفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، التي شملت جميع الأصعدة، كان أبرزها خروج المجموعة الأولى لمزدوجى الجنسية من غزة لمصر عبر معبر رفح.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

الوطنية للانتخابات تجيب عن الأسئلة الشائعة للمصريين بالخارج بانتخابات الرئاسة

أجابت الهيئة الوطنية للانتخابات، عبر موقعها الرسمى، على أبرز 9 أسئلة الشائعة بالنسبة لتصويت المصريين فى الخارج بالانتخابات الرئاسية 2024.

عودة خدمات الإنترنت والاتصالات إلى قطاع غزة بعد ساعات من انقطاعها

أعلنت شركات الاتصالات، اليوم، الأربعاء، عودة خدمات الإنترنت والاتصالات إلى قطاع غزة بعد انقطاع استمر لعدة ساعات.

رئيس الوزارء يتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال أكتوبر الماضى

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس، خلال شهر أكتوبر 2023، من خلال تقرير تلقاه من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.

4 نوفمبر.. موعد سحب ملفات التقديم لوظيفة مندوب مساعد بقضايا الدولة لدفعة 2023

حددت هيئة قضايا الدولة عدة شروط لقبول طلبات تعيين دفعة جديدة بوظيفة مندوب مساعد من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من دفعة 2023.

فصائل المقاومة بغزة: مقتل 7 من المحتجزين المدنيين فى مجزرة إسرائيل بجباليا

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة مقتل 7 من المحتجزين المدنيين لديها في مجزرة جباليا بالأمس من ضمنهم 3 من أصحاب الجوازات الأجنبية.

وصول أول دفعة من الجرحى الفلسطينيين لمستشفيات شمال سيناء

استقبلت مستشفيات شمال سيناء الدفعة الأولى من الجرحى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة لتلقى العلاج فى مصر، ونقلت سيارات الإسعاف المصرية المصابين، بعد وصولهم بسيارات إسعاف فلسطينية لمعبر رفح.

"FDA" توافق على النسخة المثيلة لعلاج الصدفية وطرحه فى 2025

وافقت هيئة الأغذية والأدوية الامريكية "FDA" على النسخة الحيوية المماثلة من شركة أمجين لعلاج الصدفية الرائد الذي تنتجه شركة جونسون آند جونسون، و لعلاج أمراض التهابية متعددة.

الأرصاد: أجواء مائلة للحرارة والشبورة تتلاشى والعظمى بالقاهرة 30 درجة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى حتى شمال الصعيد حارة على جنوب الصعيد معتدلة على السواحل الشمالية.

جيش الاحتلال يعلن مقتل 9 من جنوده فى اشتباكات مع فصائل فلسطينية شمال غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، صباح اليوم الأربعاء، مقتل 9 من جنوده ليلًا خلال الاشتباكات مع الفصائل الفلسطينية شمال قطاع غزة.

لحظة مرور سيارات الإسعاف وشاحنات المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح

ينشر ”الخليج 365” فيديو يرصد لحظة دخول سيارات الإسعاف وشاحنات المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

الأهلى يتفوق على صن داونز في القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف

يلتقى فريق الأهلى في الثامنة مساء اليوم الأربعاء، مع نظيره صن داونز الجنوب أفريقى على ستاد القاهرة الدولى، في إطار منافسات إياب نصف نهائي دوري السوبر الأفريقى.

كيف يتأهل الأهلى لنهائى دورى السوبر الأفريقى أمام صن داونز؟

يواجه فريق الأهلى فى الثامنة مساء اليوم الأربعاء، نظيره صن داونز الجنوب أفريقى على ستاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات إياب نصف نهائى دورى السوبر الأفريقي.

صندوق مصر السيادى يعقد الاجتماع الأول لمجلس إدارته بالتشكيل الجديد

عقد مجلس إدارة صندوق مصر السيادي اجتماعه الأول بتشكيله الجديد برئاسة د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة الصندوق، وبحضور أيمن سليمان، المدير التنفيذي للصندوق، والسادة اعضاء مجلس الإدارة وهم محمد عباس حسن فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبو ظبي الأول مصر، محمد طارق زكريا محمد توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للدواجن ورئيس الغرفة التجارية الأمريكية ونائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، الدكتورمحمد يحي محب زكي، الاستشاري في مجال الهندسة، لبنى محمد هلال عبد القادر، نائب محافظ البنك المركزي السابق، نضال القاسم محمد عصر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في إي جي بنك، والمستشار محمد أبا زيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، شيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية وممثل الوزارة في مجلس إدارة الصندوق، وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ظواهر من الجولة السادسة لدورى المحترفين..راية يسقط بتروجت من الصدارة..المحلة يهبط للمركز الرابع بعد الخسارة من أسوان.. أبو قير يخطف السكة الحديد في اللحظات الأخيرة ..المقاصة والنجوم محلك سر وشبين فى مهب الريح

انتهت مباريات الجولة السادسة لدورى القسم الثانى، حيث لم يتبق سوى لقاء وحيد يقام ظهر اليوم، بين طنطا وبروكسى ، وحفلت مباريات الأسبوع الحالي بالعديد من المفاجأت بعدما لعبت جميع الفرق بشكل هجومى بغية إحراز الأهداف وخطف الثلاث نقاط ، إلا أن الجولة شهدت بعض الظواهر نرصدها في التقرير التالى : -

مجلس الذهب العالمى يكشف تطورات السوق فى مصر.. 24.9 طن ذهب حجم مشتريات المصريين فى أول 9 أشهر من 2023.. 27% انخفاضا في الطلب على المشغولات الذهبية بالربع الثالث من العام الحالى.. وسعر الجرام يسجل 2575 جنيها

ما زال حجم الطلب على السبائك والجنيهات الذهب، يسجل نموا ملحوظا منذ بداية 2033 في حين انخفض الطلب على المشغولات والاتجاه لشراء الذهب المشغول ذات الأوزان الخفيفة وفق تأكيدات شعبة الذهب، ويترقب السوق آلان قرار مجلس الوزراء بشأن مستقبل مبادرة السماح بدخول الذهب بدون جمارك مع العائدين من الخارج الأمر الذي يساهم في زيادة المعروض

جهود مصرية كبيرة لدعم غزة.. 40 سيارة إسعاف تدخل القطاع.. تجهيز مستشفيى الشيخ زويد والعريش لاستقبال المصابين.. إفراغ 40 شاحنة مساعدات إنسانية.. ومزدوجو الجنسية ينهون إجراءات عبورهم معبر رفح للجانب المصرى

قال مراسل القاهرة الإخبارية ، إن هناك جهودا مصرية في اتجاهات عديدة لدعم سكان غزة، كاشفا عن وجود 40 سيارة إسعاف أمام معبر رفح لدخول قطاع غزة.

ثمار الجهود المصرية فى القضية الفلسطينية.. انتزاع مواقف دولية لمنع تصفية "قضية القضايا" وتسليط الضوء عليها.. أجبرت داعمى إسرائيل على رفض التهجير القسري وتوسيع رقعة الصراع.. وحشد دولى لإدخال المساعدات الإنسانية

25 يوما من الجهود الدؤوبة التى تقوم بها مصر فى إطار مساعيها لخفض تصعيد العدوان الإسرائيلى الغاشم على غزة، وحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين، والحفاظ على أمنها القومى والحيلولة دون تصفية القضية واتساع رقعة الصراع، كان لهذه الجهود ثمار أثرت بالإيجاب على القضية الفلسطينية.

مباشر.. خروج المجموعة الأولى لمزدوجى الجنسية من غزة لمصر عبر معبر رفح

يقدم ”الخليج 365” بثا مباشرا من خروج المجموعة الأولى من حاملى الجنسيات المزدوجة من قطاع غزة الى معبر رفح البري.