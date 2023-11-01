أكرم القصاص: الدولة المصرية حققت تنمية شاملة فى سيناء.. وأرض الفيروز خط أحمر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة ”الخليج 365”، إن زيارة الدكتور مصطفى مدبولى إلى سيناء واللقاءات المختلفة التى أجرها مع مشايخ وعواقل شمال سيناء رسالة واضحة وتأكيد للجهد الذى بذلته الدولة المصرية على مدى 10 سنوات، متابعا: "الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد من اللحظة الأولى أنه سوف يتم تعمير سيناء بشكل كامل والتوسع فى التنمية وإقامة ممرات التنمية الكبيرة".

وأضاف الكاتب الصحفى أكرم القصاص، خلال مداخلة هاتفية فى قناة dmc: "حلم بناء وتعمير سيناء حينما تم الإعلان عنه كان يبدو مستحيلا.. ولكن حجم الأموال التى تم إنفاقها والمشروعات المختلفة وممرات التنمية التى تم إطلاقها فى سيناء من محطات ومشروعات زراعية ومشروعات إسكان ومدن كاملة تم إنشائها لأهالى سيناء وفق تقاليدهم وإنشاء مدارس ومستشفيات جديدة وغيرها من المشروعات القومية المختلفة.. وكل ما تنفذه الدولة تؤكد أن سيناء قابلة للتوسع والتنمية بشكل كبير واستيعاب الملايين من المصريين وتكون سيناء عبارة عن مدن كاملة مع ربطها بالأنفاق والوادى والدلتا".

وتابع الكاتب الصحفى أكرم القصاص: "حجم الأرقام التى أعلن عنها رئيس الوزراء كبيرة جدا من أجل التنمية والبناء.. وعلينا التأكيد على أن سيناء خط أحمر وأنها مصرية وفكرة التهجير إليها تنتهى بشكل كامل.. والدولة استطاعت إفشال كل المخططات ضد سيناء من خلال القوات المسلحة والشرطة وأهالى سيناء وإرادة حقيقية من الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي".