مدير إدارة فلسطين بالجامعة العربية: إسرائيل تسعى لتهجير الفلسطينيين لسيناء

القاهرة - سامية سيد - قال الوزير المفوض حيدر الجبورى، مدير إدارة شئون فلسطين بالجامعة العربية، إن يوم 7 أكتوبر سيغير الكثير من مجريات القضية الفلسطينية فى الشرق الأوسط والعالم، لافتا إلى أن سجون الاحتلال تمتلئ بالأسرى الفلسطنيين من الرجال والنساء والشيوخ والصبيان، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية لنتنياهو هى الاكثر تطرفا وهى السبب فيما وصلنا إليه.

وأضاف خلال كلمته بالندوة الشهرية لمجلة الأزهر، بعنوان الصمود الفلسطينى فى مواجهة البطش الصيهونى، متى يتحرك الضمير العالمى للمشاهد التى نراها من قتل وهدم، لافتا إلى أن المشروع الإسرائيلى يستهدف تهجير أهل غزة إلى دول الجوار وأولها مصر وسيناء، فى اطار مشروعهم إسرائيل الكبرى من النيل للفرات، مشيدا بموقف مصر والدول العربية بالتصدى لهذا المخطط.

من جانبه، أوضح الدكتور حسن خليل، الأمين العام المساعد للثقافة الإسلامية بمجمع البحوث الإسلامية، أن الندوة الشهرية لمجلة الأزهر تناقش عددًا من المحاور المهمَّة، هي: (الصراع العربى الصهيوني.. تاريخ وحاضر ومستقبل)، و(القدس بين الحق الإسلامى والمزاعم الصهيونية)، و(دور الدولة المصرية فى مساندة القضية الفلسطينية)، و(محطات الأزهر المضيئة فى دعم القضية الفلسطينية وتفنيد الادعاءات الصهيونية)، و(دور الإعلام العربى فى استعادة الوعى ومواجهة الرواية الصهيونية المضلِّلة).