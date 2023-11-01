مفتى الجمهورية: لن نفرط فى حبة رمل واحدة من أرضنا.. ونحيِّى الشعب الفلسطينى الصامد

شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية: لن نفرط فى حبة رمل واحدة من أرضنا.. ونحيِّى الشعب الفلسطينى الصامد والان مع تفاصيل الخبر
ووجَّه المفتي تحية خاصة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، حيث وصفه بقائد المسيرة الذي حمت قراراته الرشيدة وطننا مصر.
جاء ذلك خلال المحاضرة التى ألقاها في جامعة سوهاج تحت عنوان: "الوسطية في الإسلام"، وذلك في لقاء مفتوح مع طلاب الجامعة للتوعية بالقضايا الدينية والمجتمعية التي تهم المجتمع، وتفنيد الأفكار المتشددة وتبصير الطلاب بمبادئ الوسطية في الإسلام، والتصدي للفكر الإلحادي، ومواجهة الأفكار والمفاهيم غير السوية.
وتابع المفتي قائلا: "لا نقبل إماتة القضية الفلسطينية بالتهجير أو بأى وسيلة أخرى"، كما وصف مفتي الجمهورية ما يحدث من هجمات غاشمة دون أدنى رحمة ولا هوادة على أبناء الشعب الفلسطيني المناضل بأنها "وصمة عار على جبين الإنسانية".
وشدَّد مفتي الجمهورية على أنه إذا كانت تصفية القضية الفلسطينية أكبر جريمة تحاول القوى الدولية توريطنا فيها، فإن السكوت على الأكاذيب والشائعات وترك القضية نهبًا للمتاجرين بها جريمة أخطر وأكبر.
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