‫وزير الرى يوقع ملحق اتفاق لمشروع مقاومة الحشائش المائية مع وزيرة زراعة أوغندا

القاهرة - سامية سيد - وقع الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى وهيلين أوودا وزيرة الزراعة والثروة الحيوانية والأسماك الأوغندية ملحق الاتفاق الخامس لمشروع مقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى على هامش إسبوع القاهرة السادس للمياه.

أوضح سويلم أن هذه الاتفاقية ستعمل على تمديد المشروع إلى مرحلته السادسة بناءا على ما تحقق من إنجازات ونجاحات خلال المراحل السابقة، مشيرا لتاريخ التعاون الفنى الثنائى الناجح بين البلدين والذى بدأ فى عام 1999 مع إطلاق المرحلة الأولى من مشروع مكافحة الحشائش المائية بين مصر أوغندا، حيث لعب المشروع خلال السنوات الماضية دورا محوريا فى تحسين سبل عيش المجتمعات المحلية وتعزيز الظروف البيئية لبحيرات فيكتوريا وكيوجا وألبرت ومصب نهر كاجيرا.

كما تتضمن هذه الاتفاقية أيضا تنفيذ مرحلة جديدة من "إدارة الأعشاب المائية فى بحيرتى كيوجا وألبرت" والتى تعتمد على النتائج التى تم تحقيقها فى المراحل السابقة من المشروع، مع استكشاف تقنيات جديدة للتحكم اليدوى فى الحشائش المائية فى بحيرتى كيوجا وألبرت وإستخدام الحشائش المزالة فى إنتاج الغاز الحيوى والأسمدة.

وأكد على التزام مصر الثابت بمواصلة دعم أوغندا وشعبها فى كافة القطاعات بهدف تحقيق التنمية المستدامة والازدهار والرفاهية للشعب الاوغندى الشقيق.

وقبل التوقيع عقد سويلم اجتماعًا مع هيلين تم خلاله بحث سبل تعزيز العلاقات والتعاون الفنى الثنائى بين البلدين فى مجال المياه، وخاصة فى مجال مكافحة الأعشاب المائية.

وخلال اللقاء أشاد الوزراء بالعلاقات الثنائية القوية بين مصر وأوغندا، كما تم استعراض المرحلة الجديدة للمشروع والتى سيتم تنفيذها خلال السنوات الثلاث المقبلة وتشتمل على مكافحة الحشائش المائية فى منطقة البحيرات الكبرى.

وشدد سويلم على أهمية بناء القدرات والتدريب فى المرحلة الجديدة من المشروع، كما تم خلال اللقاء استعراض المرحلة الجديدة لمشروع "إدارة الحشائش المائية فى المواقع الضحلة فى بحيرتى كيوغا وألبرت" الذى بدأ فى عام 2018.