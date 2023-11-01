الزراعة: تجديد منح الأيزو لمركز تدريب المركزى لمتبقيات المبيدات

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية تجديد منح مركز التدريب كيوكاب التابع للمعمل شهادتى ISO 9001:2015 لنظام إدارة الجودة وISO 21001:2018 لإدارة جودة المنشآت التعليمية للعام الثانى على التوالى، وفقا لتوصية لجان المراجعة الدولية التى أنهت زيارتها لمراجعة أنظمة الجودة المطبقة بالمركز، مؤكدًا على تميز المعمل فى تطبيق المعايير الدولية للجودة فى جميع أقسامه وخدماته والذى يعكس استراتيجيته للسير وفق خطة ورؤية المركز المستقبلية.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير بمتابعة مواصلة وتحسين جودة الخدمات المقدمة من الجهات التابعة للوزارة إلى العاملين فى القطاع الزراعى وقطاع الصناعات الغذائية ودعم الصادرات المصرية وكذا حماية المستهلك المصرى، وحيث أن المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية (كيوكاب) أحد هذه الجهات

من جانبها أعلنت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات ورئيس مركز التدريب أن هذا الإنجاز يأتى فى إطار خطة المعمل لتطوير جودة جميع أقسامه المختلفة للعملاء وأشارت إلى مدى أهمية وجود مركز تدريب معتمد يهدُف إلى رفع كفاءة الباحثين والمتخصصين العاملين فى مجال سلامة الغذاء وتحليل الملوثات على المستويين المحلى والدولى وكذا الطلاب والخريجين، كما يقدم المركز الدعم والتعاون مع المنظمات غير الحكومية للتدريب على مشاريع التنمية الزراعية المستدامة كجزء فاعل فى المجتمع الزراعى كما يستهدف تقديم الإستشارات اللازمة فى مجال سلامة الغذاء وجودة المعامل للحصول على منتج غذائى آمن.

وأكدت عبداللاه، أنه تم تنفيذ مجموعة كبيرة من البرامج التدريبية على المستويين الدولى والمحلى منهم 4 برامج متخصصة لدول عربية هى اليمن وموريتانيا وسوريا وفلسطين فى مجالى الكشف عن السموم الفطرية فى الأغذية، طرق وتقنيات تحليل مضافات الأغذية باستخدام جهاز الكروماتوجرافى السائل عالى الكفاءة HPLC.

كما قام المركز بتنفيذ 2 برنامج تدريبى لدولتى بتسوانا ورووندا فى مجالى طرق وتقنيات الفحص والتقدير الميكروبى فى العينات الغذائية والبيئية، إختبارات سلامة الغذاء ونظم الجودة وذلك بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

أما على الصعيد المحلى فقد قام المركز بتنفيذ أكثر من 25 برنامجا متخصصا لجهات عديدة منها برنامج متخصص فى الأيزو 17025 بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية فى مصر، كما تم عمل برامج متخصصة فى مجال طرق وأساليب سحب العينات لأعضاء غرفة الصناعات الغذائية، المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية وشركات إنتاج وتصدير فى مجال الصناعات الغذائية من القطاع الخاص والمعامل الخاصة وباحثين من الجامعات والهيئات البحثية وشركات السحب والإعتماد فى مجالات متطلبات المواصفات الدولية والسعودية وطرق العد الميكروبى كما قام المركز بتنفيذ عدد 4 برامج تدريب صيفى لأكثر من 200 طالب من طلاب السنوات النهائية بالجامعات المصرية لكليات الزراعة والعلوم والطب البيطرى فى مجال كفاءة معامل الإختبارات ونظم إدارة الجودة فى معامل الاختبار واعتماد المعمل طبقًا لمتطلبات مواصفة الأيزو ISO/IEC 17025:2017.

كما قام المركز أيضًا بتدريب الدفعة الأولى من مفتشى الحجر الزراعى المصرى بمقر المعمل على "طرق وأساليب سحب عينات الحاصلات الزراعية لتقدير متبقيات المبيدات والسموم الفطرية لمطابقتها مع الحدود القصوي".

يأتى كل ذلك فى إطار تنفيذ خطة مركز التدريب كيوكاب وفقًا لدور المعمل فى مجال سلامة الغذاء وفحص ملوثات الأغذية.

ويقوم المعمل بتقديم برامج تدريبية دولية ومحلية فى مجالات سلامة الغذاء وتحليل الملوثات منذ أكثر من 20 عام ساهم خلالها فى رفع كفاءة وإضافة خبرات لمختصصين من دول عربية وأفريقية ومتخصصين فى مصر باستخدام أحدث وسائل التدريب وأفضل الخبراء العاملين فى هذا المجال.

ويأتى كل ذلك فى إطار تحسين وتطوير خدمات المعمل لزيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق دولية جديدة وذلك عن طريق تطوير جميع أقسام المعمل وتزويدها بأحدث الأجهزة المستخدمة فى مجال تحليل الملوثات فى العالم وزيادة كفاءة الباحثين والمحللين بالتدريب المستمر على أحدث طرق التحليل باستقدام خبراء دوليين لتدريبهم وأيضا زيادة السعة الإستيعابية للمعمل وكل ذلك انعكس فى زيادة عدد العينات الواردة للمعمل بأقسام المعمل المختلفة.