الزراعة توافق على الإطلاق التجريبى لميكنة خدمات الحجر الزراعى

القاهرة - سامية سيد - عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى لميكنة خدمات الحجر الزراعى بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وبعض قيادات الوزارة ومسئولى شركة الانتاج الحربى لنظم المعلومات تنفيذا لتوجهيات القيادة السياسية بالتوسع فى التحول الرقمى والخدمات الالكترونية.

ناقش الاجتماع واستعرض منظومة ميكنة أعمال الحجر الزراعى وتم عرض الموقف التنفيذى للمنظومة متضمنا ميكنة أعمال الوارد والصادر والشهادة النباتية.

واكد وزير الزراعة على ضرورة تأمين المعلومات وضمان جودة الخدمة بشكل مستمر، مؤكدا على أن المنظومة الجديدة يجب أن تتسم بالرقابة والحوكمة الشديدة والربط مع الجهات الخارجية والداخلية، بما يسهم فى تسهيل الخدمات الخاصة بالمصدرين والمستوردين.

كما شدد وزير الزراعة على ضرورة تنفيذ برامج تدريبية مكثفة على المنظومة الجديدة للعاملين بالحجر الزراعى، وفى نهاية الاجتماع تم الموافقة على الإطلاق التجريبى للمنظومة مع تشكيل فرق الاستلام النهائى لها بعد استكمال باقى الاجراءات.

الجدير بالذكر أن منظومة الحجر الزراعى المصرى شهدت تطورا كبيرا فى مجال الحوكمة والرقابة والتحول الرقمى وميكنة الخدمات وتكويد المزراع مما أدى إلى زيادة ثقة العالم فى الصادرات الزراعية المصرية وأصبحت تتمتع بسمعة طيبة وعليها طلب متزايد من معظم الدول.