شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تطلق قافلة طبية مجانية لمركز الصف بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة قافلة طبية إلى مركز الصف بمحافظة الجيزة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس جامعة القاهرة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور الدكتور هشام عبد الحكم ضمن الجدول الزمنى المقرر بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة، وفى إطار التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى.

وكشف تقرير القافلة، أن إجمالى الحالات التى تم علاجها 777 حالة، منها الكشف العادى على كبار السن بواقع 325 ، وكشف الأطفال 125 ، وجراحة الخلع 22 حالة وعمل حشو عادى بواقع 5 حالات، وحشو عصب 7 حالات، وخلع كبار 35 حالة وتنظيف 25 حالة ، فضلا عن تحويل 110 حالة لمستشفى الكلية لاستكمال الكشف.

وأوضح التقرير، أن حالات الكشف المبكر عن أورام الفم بلغت 123 ، فضلا عن حملات التوعية وتوزيع الأدوية مجانا على المواطنين.