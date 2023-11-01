شكرا لقرائتكم خبر عن "البحوث الإسلامية": ما يحدث من قوات الاحتلال تجاه الشعب الفلسطينى يدل على عجزه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الاسلامية، إن ما يحدث من قوات الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني بقطاع غزة يدل علي بطشه وعجزه، ولم نسمع صوت عالى إلا لبلدنا ولأزهرنا الشريف، مشيرا إلى أن النصر قريب والقدس عائدة لا محالة.

جاء ذلك خلال الندوة الشهرية لمجلة الأزهر بعنوان الصمود الفلسطينى فى مواجهة البطش الصهيونى، وقال الدكتور نظير عيَّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ورئيس تحرير المجلة، إنَّ موضوع هذه الندوة يأتي في ظرف دقيق؛ نظرًا لما يتعرَّض له الشعب الفلسطيني الأعزل من جرائم صهيونية، مؤكِّدًا موقف الأزهر الشريف الثابت تجاه القضية الفلسطينية العادلة، واستنكاره الشديد لصمت العالم حيال هذا الإرهاب الصهيوني.

ولفت عيَّاد إلى أنَّ الأزهر الشريف لم يدِّخر جهدًا في سبيل نُصرة القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني المظلوم الذي قدَّم تضحيات كبيرة لحماية مقدَّساته ومقدَّراته والتشبث بأراضيه، داعيًا مؤسسات المجتمع الدولي المعنية إلى ضرورة وضع حدِّ للانتهاكات الصارخة والمجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الصِّهيوني في قطاع غزة.

من جانبه، أوضح الدكتور حسن خليل، الأمين العام المساعد للثقافة الإسلامية بمجمع البحوث الإسلامية، أنَّ الندوة الشهرية لمجلة الأزهر سوف تناقش عددًا من المحاور المهمَّة، هي: (الصراع العربي الصهيوني.. تاريخ وحاضر ومستقبل)، و(القدس بين الحق الإسلامي والمزاعم الصهيونية)، و(دور الدولة المصرية في مساندة القضية الفلسطينية)، و(محطات الأزهر المضيئة في دعم القضية الفلسطينية وتفنيد الادعاءات الصهيونية)، و(دور الإعلام العربي في استعادة الوعي ومواجهة الرواية الصهيونية المضلِّلة).