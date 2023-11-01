شكرا لقرائتكم خبر عن ‫سعر البصل اليوم فى الأسواق.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر البصل اليوم فى سوق العبور 15 - 19 جنيها، ويباع للمستهلك فى الأسواق بأسعار متفاوتة تختلف من منطقة إلى أخرى حيث تراوح السعر فى الأسواق ما بين 24 - 27 جنيهًا.

وقرر مجلس الوزراء فى سبتمبر الماضى بإيقاف تصدير البصل لمدة 3 أشهر، تنتهى آخر العام، وذلك فى إطار ضبط الأسعار فى الأسواق بعد الارتفاع الكبير الذى شهده خلال الفترة الأخيرة بسبب الممارسات الاحتكارية.

يشار إلى أن صادرات مصر الزراعية خلال أول يناير وحتى 17 مايو 2023، بلغت نحو 3.427 مليون من المنتجات الزراعية، واحتل البصل المركز الثالث فى قائمة الصادرات الزراعية، بعد أن بلغ إجمالى حجم 238 ألفا و916 طن بصل، كما تم فتح أسواق تصديرية مثل باكستان والفلبين لأول مرة أمام البصل المصرى.