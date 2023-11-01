شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: "صوتك مسموع" تستقبل 14.7 ألف رسالة منها 1539 شكوى وتم حل 78.9% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، تقريرًا مُفصلًا عن جهود مبادرة ( صوتك مسموع ) خلال شهر أكتوبر 2023 فى حل الشكاوى الواردة لها من خلال قنواتها المتعددة وسرعة فحص وتوجيه تلك الشكاوى لكافة الجهات الحكومية المرتبطة إلكترونيًا بالمبادرة للتعامل معها وحسمها والرد عليها.

وأكد اللواء هشام آمنة فى بيان اليوم، سعى الوزارة للتواصل الفاعل مع المواطنين فى جميع المحافظات عبر عدة قنوات على رأسها مبادرة " صوتك مسموع"، مثمنًا الدور الهام الذى تقوم به المبادرة فى رصد شكاوى المواطنين والتعامل معها بالتنسيق مع كافة المحافظات والجهات الحكومية، بما يساعد على تذليل أسباب تلك الشكاوى وتلبية احتياجات المواطنين.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن مبادرة "صوتك مسموع" تلقت منذ انطلاقها فى عام 2018 وحتى شهر أكتوبر 2023 عدد 733 ألفا و885 رسالة، تضمنت 121 ألفا و057 شكوى، تم حل 118,4 ألف شكوى بنسبة 97,8%، وجارى حل 2653 شكوى، مشيرًا إلى أن المبادرة هى المنصة الدائمة للوزارة لتلقى الشكاوى وفحصها والعمل على إزالة أسبابها بالتعاون مع جميع المحافظات والجهات المعنية.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن "صوتك مسموع" استقبلت خلال شهر أكتوبر 2023 عدد 14,7 ألف رسالة منها 1539 شكوى، تم الاستجابة لـ 1214شكوى منها بنسبة 78,9%، وجارى حل 325 شكوى، مشددًا على ضرورة تعزيز الشفافية للمبادرة من خلال التقارير الشهرية التى يتابعها أولًا بأول عن الشكاوى الواردة وكيفية الاستجابة لها من خلال قنوات التواصل المختلفة للمبادرة ومنها الخط الساخن ورسائل الوتس آب والبريد الإلكترونى والصفحة الرسمية للمبادرة على الفيس بوك.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن التقرير أوضح أن اكثر الشكاوى الواردة للمبادرة هى الشكاوى الخاصة بالقمامة حيث بلغ عددها 666 شكوى، يليها الإشغالات بعدد 508 شكوى، ثم مخالفات البناء بـ 181 شكوى، وبلغ عدد شكاوى التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة 87 شكوى، إضافة إلى 97 شكوى خاصة بتعريفة الركوب وزيادة الأسعار، وتم توجيهها للجهات المختصة لاتخاذ اللازم.



وأوضح اللواء هشام آمنة أن مبادرة "صوتك مسموع" تتميز بتعدد وتنوع قنوات التواصل لاستقبال شكاوى المواطنين واستفساراتهم بما يساهم فى زيادة قدرتها على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين بمختلف الفئات حيث يستطيع كل منهم استخدام الوسيلة التى تناسبه لعرض مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها، لافتًا إلى أن المبادرة تلقت خلال شهر أكتوبر 2023 عدد 11,3ألف رسالة عن طريق الواتس آب تضمنت 1359 شكوى تم حل 1068 شكوى منها بنسبة 78,6% وجارى حل 291 شكوى، وتلقت الصفحة الرسمية للفيس بوك 3465 رسالة من المواطنين تضمنت 177 شكاوى تم حل 143 شكوى منها بنسبة 80,8 % وجارى حل 34 شكوى، وبلغ عدد المتابعين للصفحة 87 ألف و245 متابع، كما تلقت المبادرة عبر البريد الإلكترونى عدد 15 رسالة تضمنت 3 شكوى تم حلها بنسبة 100%، فيما تلقت خدمة الخط الساخن 240 اتصالا تليفونيا، تتضمن اقتراحات المواطنين والاستفسارات عن الشكاوى المقدمة وتم توجيهها للجهات المختصة.

ووجه وزير التنمية المحلية القائمين على مبادرة صوتك مسموع للتنسيق مع كافة الجهات المعنية لحل شكاوى قرى المبادرة الرئاسية ( حياة كريمة ) وإعطاء أولوية قصوى لها، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة للفئات الأكثر احتياجًا فى محافظات مصر، ومد يد العون لهم، ولسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعهم فى كل محافظة.

جدير بالذكر أنه يمكن للمواطنين تقديم شكواهم ومقترحاتهم والتواصل مع فريق عمل صوتك مسموع من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتى تتيحها المبادرة، وهى رقم " الواتس آب" (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك)، والبريد الإلكتروني.