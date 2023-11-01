جامعة حلوان تجرى تجربة إخلاء دورية لمبانى المدن الجامعية

القاهرة - سامية سيد - أجرت الإدارة العامة للمدن الجامعية والتغذية بجامعة حلوان، تجربة إخلاء ناجحة لمبانى 2 و4 بالمدينة الجامعية للطالبات، برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.

وتمت التجربة تحت إشراف محمد ناصر أمين عام الجامعة، وهشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب.

وقد تم إخلاء المبنيين بنجاح وفقًا لخطط الطوارئ الموضوعة، حيث تم إخلاء الطالبات والموظفات فى الوقت المحدد، بفضل التنسيق الكامل والإشراف من قبل الأستاذ خالد زكى مدير عام المدن الجامعية، الاستاذة مرفت انعم مدير إدارة الطالبات.

كما أعلنت إدارة المدن الجامعية بجامعة حلوان، عن استكمال تجربة الإخلاء فى الأيام القادمة لمبانى 12 و18 بالمدينة الجامعية للطلاب.

و يؤكد حرص إدارة الجامعة على تنفيذ تجارب إخلاء دورية لكافة مبانى المدن الجامعية، للتأكد من كفاءة وفعالية خطط وإجراءات الإخلاء لمواجهة الكوارث وحالات الطوارئ، حيث أن هذه التجارب تشمل جميع المبانى على مدار العام الدراسى، بمشاركة الطلاب والعاملين، حرصًا على سلامتهم وأمنهم داخل أسوار الجامعة.

وتأتى هذه التجربة فى إطار الاستعدادات والتدريبات الدورية التى تجريها إدارة المدن الجامعية، للتأكد من كفاءة خطط الإخلاء وجاهزية العاملين والطلاب للتعامل مع حالات الطوارئ.

وأشاد الطلاب بنجاح التجربة التى تؤكد الجاهزية التامة لمواجهة الكوارث، مما يعزز الشعور بالأمان والسلامة لدى الطلاب والعاملين بالمدن الجامعية.