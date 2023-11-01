شكرا لقرائتكم خبر عن الصور الأولى لوصول الدفعة الأولى من مزدوجى الجنسية للجانب المصرى من معبر رفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بثت القاهرة الإخبارية، صورا لوصول الدفعة الأولى من مزدوجى الجنسية إلى الجانب المصرى لمعبر رفح.

وكانت مراسلة القاهرة الإخبارية، من قطاع غزة، قالت إن هناك أزمة كبيرة في إدارة سيارات الإسعاف والقطاع الطبي نتيجة خروج عدد كبير من سيارات الإسعاف والدفاع المدني من الخدمة بعد انتهاء الوقود المخصص لها في العمل.

وأضافت مراسلة القناة، أن الفوج الأول للمصابين والجرحي تحرك نحو معبر رفح في محاولة لتخفيف الضغط الواقع على عاتق المستشفيات في ظل عدم توافر الإمكانيات والعلاج والأدوية ونقص الكهرباء.

وأوضحت أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع دخول الوقود في قطاع غزة، حتى أن المستشفيات ناشدت المواطنين الذين يمتلكون اى كمية وقود بالتبرع بها لضمان تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.