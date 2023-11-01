شكرا لقرائتكم خبر عن إكسترا نيوز: مستشفى العريش العام يستقبل أول حالة من قطاع غزة لتلقى العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مراسل قناة اكستر نيوز، بوصول أول حالة للعلاج بمستشفى العريش العام من قطاع غزة.

كانت مراسلة القناة، قالت إن الفوج الأول للمصابين والجرحى تحرك نحو معبر رفح فى محاولة لتخفيف الضغط الواقع على عاتق المستشفيات فى ظل عدم توافر الإمكانيات والعلاج والأدوية ونقص الكهرباء.

وأوضحت أن الاحتلال الإسرائيلى يمنع دخول الوقود في قطاع غزة، حتى أن المستشفيات ناشدت المواطنين الذين يمتلكون أى كمية وقود بالتبرع بها لضمان تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.