شكرا لقرائتكم خبر عن نقل الجرحى الفلسطينيين لمستشفيات العريش وبئر العبد والشيخ زويد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت مستشفيات بئر العبد والعريش والشيخ زويد الجرحى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، ونقلت سيارات الاسعاف المصرية المصابين، بعد وصولهم بسيارات إسعاف فلسطينية لمعبر رفح.

قام فريق طبي متخصص متواجد بالمعبر من الجانب المصري، بإجراء الكشف الطبي علي الجرحى القادمين، وتوجيه سيارات إسعاف تنقلهم تباعا لمستشفيات العريش والشيخ زويد.

وتم استقبال الجرحى ونقلهم تحت إشراف الهلال الأحمر المصري ووزارة الصحة، وفور وصول المصابين بدأت الفرق الطبية اجراءات الكشف ومتابعة الحالات.

وأعلنت مستشفى العريش العام توفير توفير أسرة جاهزة للجرحى، وإخلاء دور كامل وتخصصية لإستقبال الجرحى، ومتابعة كل ما يلزمهم من الرعاية الصحية.

وسبق وصول الجرحى استعدادات مبكرة بمستشفيات شمال سيناء لاستقبال الجرحى الفلسطينيين، ورفعت حالة الاستعداد والجاهزية بمستشفيات العريش والشيخ زويد.

وأعلنت صحة شمال سيناء رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية وغرف الطوارئ بديوان عام المديرية، بجانب مرفق إسعاف شمال سيناء وتواجد الطواقم الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية، وتوفير كافة أدوية ومستلزمات الطوارئ، بجانب دعم مستشفي العريش العام وبئر العبد التخصصي بأطباء الجامعات المصرية، وتوافر أرصدة الأكسجين وأكياس الدم، بجانب التنسيق مع مرفق الإسعاف، وتفعيل غرفة العمليات بديوان عام المديرية مع التنسيق مع غرفة عمليات المحافظة.

وأعلن مرفق إسعاف شمال سيناء عن جاهزيته لاستقبال الجرحى الفلسطينيين وتم دفع المرفق بعدد 10 سيارات إسعاف مجهزة إلى معبر رفح البري، لنقل الجرحى الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات المصرية، بخلاف جاهزية عدد آخر من سيارات الإسعاف في مدينة العريش.

وأعلن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء انه تم وقف الإجازات والراحات الخاصة بالأطباء وأعضاء هيئة التمريض والعاملين في القطاع الطبي والصحي والإسعاف والأجهزة الحيوية بالمحافظة، فضلا عن رفع درجة الاستعداد في قطاعات الصحة والإسعاف ومياه الشرب والطب البيطري وغيرها من القطاعات الحيوية ، وتزويد السيارات الخاصة بهذه الجهات بالوقود اللازم.

أشار المحافظ إلى ان مستشفيات المحافظة طاقتها 300 سرير بالاضافة الي اسرة الحالات الحرجة والعناية المركزة وتخصيص 3 أماكن لإقامة المرافقين للجرحى في الشيخ زويد والعريش وتقديم كافة الخدمات لهم طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وقال انه يجري إنشاء مستشفى ميداني في مدينة الشيخ زويد، وآخر في مدينة بئر العبد بهدف زيادة عدد الأسرة في المحافظة لاستقبال الجرحى الفلسطينيين ورفع طاقة المحافظة إلى 400 سرير لافتا أن المستشفى الميداني بالشيخ زويد ستكون جاهزة حيث ستقوم المستشفيات الميدانية بالمعاونة في تطبيب جراح الفلسطينيين.

وقال صالح ابو هولي رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد ان المستشفى الميداني يقع خلف مستشفى الشيخ زويد يحتوي على 12 كرفان واربع خيم واسعة بطول 15 متر سعة الواحدة منها 20 سرير، ويضم منطقة خدمات وعشر حمامات للرجال والسيدات، ومحطة تحلية مياه وخزان مياه بجانب تغذيته بثلاث محولات كهرباء .

وأشارت أماني رسلان، وكيل وزارة التموين بشمال سيناء، الي توفير احتياجات المرافقين للجرحى الفلسطينيين أثناء تلقيهم العلاج في المستشفى الميداني بالشيخ زويد من الخبز والمواد الغذائية والسلع الأساسية.

وبدوره وفر مكتب خدمة المواطنين والعلاقات الإنسانية في مستشفي العريش العام، خدمة تطوع المواطنين بتسجيل أسمائهم في كشوف التبرع بالدم لجميع فصائل الدم.

وأكد المكتب في بيان، أن ذلك يأتي استعدادًا لاستقبال المصابين الفلسطينيين من قطاع غزة في مستشفى العريش العام، جراء العدوان الاسرائيلي الغاشم على القطاع.



نقل الجرحي الفلسطينيين لمستشفيات العريش وبئر العبد والشيخ زويد (1)



نقل الجرحي الفلسطينيين لمستشفيات العريش وبئر العبد والشيخ زويد (2)



نقل الجرحي الفلسطينيين لمستشفيات العريش وبئر العبد والشيخ زويد (3)



