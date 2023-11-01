الرى: جارى إجراء دراسات بحثية لتأهيل الترع باستخدام المواد الصديقة للبيئة

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القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى جلسة "متابعة الحوار التفاعلى الثالث للمياه والمناخ" ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه.

وأشار سويلم، فى كلمته إلى التعاون البارز بين مصر واليابان فى العديد من الفعاليات الدولية وعلى رأسها "الحوار التفاعلى الثالث للمياه والمناخ" والذى عقد بقيادة مصرية يابانية خلال مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة لعقد المياه والذى عقد فى نيويورك خلال شهر مارس 2023.

وأوضح أن المسار الذى اتخذته مصر بالتعاون مع العديد من الشركاء لوضع المياه على رأس أجندة العمل المناخى العالمى، بدءا من إسبوع القاهرة الخامس للمياه والذى عقد تحت عنوان "المياه فى قلب العمل المناخى" وكان حدثا تحضيريا لفعاليات المياه ضمن مؤتمر COP27، حيث تم رفع النتائج والتوصيات الصادرة عنهما إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه والذى تم خلاله تنظيم الحوار التفاعلى الثالث للمياه بقيادة مصرية يابانية.

وشهدت مصر إطلاق مبادرة "نداء القاهرة للعمل" خلال أسبوع القاهرة الخامس للمياه والذى دعا لإنشاء "برنامج عمل للأمم المتحدة بشأن ندرة المياه"، بالاضافة لمطالبة مصر بتعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة لشئون المياه.

وكانت مبادرة AWARe من أبرز نتائج مؤتمر المناخ والتى تزايد عدد الدول والمنظمات التى أبدت رغبتها فى الانضمام اليها، والإعداد فى تزايد وصولا إلى مؤتمر المناخ COP28، والذى سيتم خلاله عقد إجتماع وزارى للمبادرة، كما تم تدشين "المركز الإفريقى للمياه والتكيف المناخي" كمركز لتدريب المتخصصين الأفارقة فى مجال المياه والمناخ تحت مظلة المبادرة.

وأضاف أن من أبرز نتائج الحوار التفاعلى هو التأكيد على أهمية إستخدام الحلول الصديقة للبيئة للتعامل مع تحديات تغير المناخ، وانتهاج السياسات الخضراء فى مشروعات المياه، وادماج المجتمعات المحلية فى مشروعات التكيف مثل مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالى ودلتا نهر النيل" فى مصر، والذى تم تصميمه وتنفيذه بالتعاون مع السكان المحليين بإستخدام مواد طبيعية من البيئة المحيطة، كما قامت الوزارة بتأهيل اكثر من 7000 كيلومتر من الترع وجارى تأهيل 3000 كيلومتر أخرى، وجارى إجراء دراسات بحثية لتأهيل الترع بإستخدام المواد الصديقة للبيئة.