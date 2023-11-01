شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان يطلق مبادرة دراجة لكل طالب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، جولة فى كلية التربية الرياضية بالهرم، واستقبله الدكتور وليد عبد الرازق عميد الكلية، ووكلاء الكلية.

وخلال الجولة، حث الدكتور قنديل على ضرورة سرعة إشهار نادي جامعة حلوان، والذي يسهم فى تبني الفرق الرياضية، كما أكد على أهمية التعليم التبادلي، وفي ضوء اهتمام الدولة بالرياضة، طالب بسرعة إطلاق مشروع "دراجة لكل طالب" بكليات التربية الرياضية.

وخلال الزيارة أكد رئيس جامعة حلوان على أهمية تسويق الجامعة من خلال عمل برامج جديدة تواكب سوق العمل لجذب الطلاب الوافدين مع ضرورة إدخال الشق التكنولوجي بالتدريس وعمل شراكات دولية، كما تحدث عن منصة جامعة حلوان للكتاب الإلكتروني، وذلك لعمل جامعة افتراضية أونلاين مرتبطة ببنك المعرفة المصري، كما تسعى الجامعة لعمل تطبيق للطالب يستطيع من خلاله الاستفادة بالخدمات الأكاديمية وكذلك الترفيهية.

وأكد الدكتور قنديل أن الجامعة تسعى للارتقاء بمستوى التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، من خلال تبني أحدث التقنيات وبناء شراكات ذات قيمة مضافة على المستويين المحلي والدولي.

كما تفقد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أيضًا كلية الفنون التطبيقية، وكان فى استقباله الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية، ووكلاء الكلية، حيث قام بجولة شملت معامل وورش الكلية وقاعات التدريس، لمتابعة سير العملية التعليمية.

وخلال زيارته للكلية، حث الدكتور قنديل على ضرورة استغلال كل الورش الإنتاجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، كما شدد على أهمية طباعة جميع الرسائل العلمية وأبحاث الترقية بمطابع الكلية، تمهيدا لتولي الكلية كافة مطبوعات الجامعة.

وأكد أن الجامعة تسعى لدعم الكليات التطبيقية وتطوير منظومتها، لمواكبة التطور التكنولوجي واحتياجات سوق العمل من المهارات، من خلال تجهيز المعامل وتفعيل الشراكات مع الصناعة.

هذا ورافق رئيس الجامعة خلال جولات التفقد، الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، هشام رفعت، الدكتورة مها عبد الرحيم، أمناء الجامعة المساعدين، طارق على مدير عام مكتب رئيس الجامعة.