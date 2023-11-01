شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن المراكز التكنولوجية فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء المراكز والأحياء بضرورة الاهتمام برفع كفاءة العمل بالمراكز التكنولوجية والمتابعة المستمرة من قبل المسئول المختص بكل جهة لضمان فاعلية العمل بها.

وكلف محافظ الجيزة بالتأكد من الالتزام بالمدة القانونية لإنهاء المعاملات الخاصة بالمواطنين داخل المراكز التكنولوجية، وذلك لدورها الأساسي في تحسين مستوى الخدمات التي يحصل عليها المواطنين من المحليات، وتبسيطها وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها.

شهدت محافظة الجيزة إنشاء وتطوير 20 مركزا تكنولوجيا على مستوى الأحياء والمراكز والمدن والمنطقة الصناعية حتى الآن لتسهيل عملية حصول المواطن على الخدمة دون أي معوقات.

تقع المراكز التكنولوجية في المحافظة في كلا من (العجوزة، والدقى، وبولاق الدكرور، والعمرانية، وجنوب الجيزة، والهرم، والوراق، وجنوب الجيزة، وكرداسة، والواحات البحرية، والبدرشين، والحوامدية، وأطفيح، والصف، وأوسيم، ومنشأة القناطر، وأبو النمرس)، علاوة على المركز التكنولوجى الجديد بالمنطقة الصناعية والاستثمارية لدعم الخدمات المقدمة للمستثمرين والشركات والمصانع.

الخدمات التي تتيحها المراكز التكنولوجية تتيح المراكز التكنولوجية العديد من الخدمات، أهمها (استخراج ترخيص بالهدم غير الآيلة للسقوط، استخراج ترخيص بفتح محل تجارى أو صناعى، تجديد كافة رخص المحلات والإشغالات والإعلانات، نقل رخصة محل تجارى أو صناعى، استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام، استخراج ترخيص بتوصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه، تقديم طلب قيد اتحاد شاغلين، تجديد رخصة مصعد، الحصول على رخصة تشغيل مصعد، وغيرها من الخدمات الأخرى).

يُذكر أن بيان الإدارة العامة لتكنولوجيا الإتصالات والبوابة الإلكترونية كشف مؤخرا عن نجاح أجهزة المحافظة فى إنجاز 99.06% من الشكاوى الواردة والتى تصدرت بها الهيئة العامة للنظافة والتجميل معدل الإنجاز بالاستجابة إلى 100% من الشكاوى الواردة إليها يليها أحياء الهرم والعمرانية، إلى جانب تمكن المحافظة من إنهاء نسبة 90% من المعاملات الواردة من قبل المواطنين المترددين على المراكز التكنولوجيا والتي بلغت 16145 إجمالي معاملات للمواطنين.