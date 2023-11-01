وزيرة البيئة: انتهاء المفاوضات غير الرسمية لتمويل المناخ والوفاء بوعد 100 مليار دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، انتهاء المرحلة الأولى من المفاوضات غير الرسمية لتمويل المناخ بالتأكيد على الوفاء بوعد 100 مليار دولار .

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة مع الوزراء الخمسة المسئولين عن دعم الإمارات في تسهيل عملية التفاوض حول موضوعات مؤتمر المناخ، وذلك بحضور مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة وتغير المناخ بوزارة الخارجية ومساعد وزيرة البيئة في عملية التفاوض السفير محمد نصر، خلال مشاورات الشق التمهيدى لمؤتمر المناخ cop28 بأبوظبى بالإمارات، بهدف الخروج بخطوات فارقة نحو تنفيذ اتفاق باريس.

واجتمعت وزيرة البيئة مع الرئيس المعين لمؤتمر المناخ COP28 الدكتور سلطان الجابر لإحاطته بنتائج المشاورات غير الرسمية حول آليات التنفيذ وتمويل المناخ مع كافة الأطراف المنضمة للاتفاقية، وكان من أهمها تأكيد جميع الأطراف على أهمية الوفاء بوعد 100 مليار دولار، والخروج بما يؤكد على ذلك خلال مؤتمر المناخ COP28.

وأشارت إلى تأكيد الدول الأطراف على الهدف العالمي الجديد للتمويل، متضمنا التمويل من الموازنة العامة للدول المتقدمة والقطاع الخاص، مع التأكيد على المسئولية المشتركة متباينة الأعباء، موضحة أن المناقشات ركزت على أهمية تمويل التكيف ومضاعفته، خاصة في ظل ما يسعده العالم من ظواهر مناخية حادة.

وأكدت فؤاد أن مصر ستستكمل العمل مع كندا من خلال الرئاسة المشتركة لتيسير المشاورات غير الرسمية لمؤتمر المناخ COP28 حول آليات التنفيذ وتمويل المناخ، لتعزيز التعاون للخروج بموقف تفاوضي متوازن ومتوافق عليه وطموح، يفي باحتياجات الدول النامية ويترجم اتفاق باريس على أرض الواقع، ويساهم في توصيل التنمية لمستحقيها من شعوب الدول النامية.