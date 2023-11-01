11 بالعريش و5 إلى بئر العبد.. الصحة تكشف حالة المصابين القادمين من غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال أول مجموعة من الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة، من خلال معبر رفح، في ضوء تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كافة أوجه الدعم الصحي للأشقاء في قطاع غزة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم توقيع الكشف الطبي على كافة الحالات، وتشخيصهم تشخيص دقيق، وتحويل 16 مصاب منهم للمستشفيات المجهزة بشمال سيناء، حيث تم تحويل 11 مصابا لمستشفى العريش العام، و 5 مصابين لمستشفى بئر العبد.

ولفت "عبدالغفار" إلى أنه يجري تحويل سائر الحالات إلى المستشفيات وجميع الحالات مستقرة وتتلقى رعاية طبية فائقة من الطواقم الطبية المتواجدة بالمعبر أو داخل المستشفيات، كما قام أطباء الحجر الصحي بمعبر رفح بتوقيع الكشف الطبي على 117 من رعايا الدول الأجنبية منهم ٣٥ طفلاً تم تطعيمهم بلقاحات شلل الأطفال والحصبة والالتهاب.

وأكد عبدالغفار استمرار العمل المكثف من قبل الطواقم الطبية بوزارة الصحة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لاستقبال المصابين وتقديم افضل الخدمات التشخيصية والعلاجية اللازمة لهم، مشيرا لمتابعة وزير الصحة والسكان المستمرة لمستجدات الموقف أولا بأول من خلال غرفة إدارة الأزمة بالوزارة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الخطة المعدة للتعامل مع تداعيات الأحداث في قطاع غزة والتي تتضمن جهوزية مستشفيات الإحالة وتوافر الطواقم الطبية المدربة بالإضافة لاستدامة توافر الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم